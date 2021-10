L’Arminuta di Donatella Di Pietrantonio al cinema dal 21 ottobre: il trailer ufficiale

Arriverà nella sale cinematografiche dal 21 ottobre L’Arminuta, il film tratto dal best seller dell’bruzzese Donatella Di Pietrantonio. Pubblicato il trailer ufficiale.

Il romanzo L’Arminuta, vincitore del Premio Campiello 2017, prende vita sul grande schermo. Diretto da Giuseppe Bonito, il film – ambientato nell’estate del 1975 – racconta la storia di un’adolescente che si ritrova a dover lasciare la propria vita per riunirsi alla sua famiglia naturale, cambiando completamente stile di vita. Lascia l’agiatezza per una realtà ancora antica, in una società di campagna.

Una trama intensa che ha conquistato moltissimi lettori, che su quelle pagine hanno fantasticato e si sono immedesimati un una storia tanto coinvolgente, attraverso le nuove consapevolezze della protagonista del romanzo, nell’evoluzione del rapporto genitori-figli, del sentimento di abbandono e di amore.

Questo il Trailer ufficiale de L’Arminuta, dal 21 ottobre al cinema.

L’Arminuta, dopo la versione teatrale il film sul grande schermo

Dopo la versione teatrale, andata in scena anche a L’Aquila, il libro è diventato un film. Protagonista Sofia Fiore, vastese.

Sofia Fiore frequenta le medie e studia musica indirizzo musicale: sarà proprio lei L’Arminuta, una ragazzina che viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere, per ritrovarsi improvvisamente in un mondo estraneo.

Nel cast, oltre a Sofia Fiore, ci sono Vanessa Scalera (conosciuta al grande pubblico per la fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”), Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Carlotta De Leonardis e Andrea Fuorto.

Sei le settimane di riprese previste. La regia del film è di Giuseppe Bonito, reduce dal successo di “Figli”, mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Zapelli e dalla stessa Di Pietrantonio.