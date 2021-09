Politica

Ripartizione fondi PNRR, Liris: “Infrastrutture e formazione per L’Aquila e le aree interne”

"Un miliardo e 780 milioni di euro, dei quali 700 per il rilancio economico e il sostegno alle imprese del cratere. Ottime notizie per L'Aquila e per le aree interne". Liris sulla ripartizione dei fondi PNRR