A24 e A25, torna l’incubo caro pedaggi: sindaci sul piede di guerra

L’allarme caro pedaggi, rimasto congelato per tempo e poi bloccato dalla pandemia, è tornato a rimbalzare da più parti, tornando dritto in direzione A24 e A25. Ma i sindaci non ci stanno.

Il rischio c’è e riguarda tutte le autostrade regionali. Si parla di rincari di circa il 26%. A lanciare l’allarme sono state le associazioni di categoria, in primis quelle a tutela degli autotrasportatori. L’incubo caro pedaggi è tornato a preoccupare sin dalle parole rilasciate dal vicepresidente di Strada dei Parchi, Mauro Fabris, il quale ha parlato di un incremento delle tariffe autostradali prossimo ad entrare in vigore.

Un aumento legato allo sblocco del piano economico finanziario previsto per la rete delle autostrade d’Abruzzo, che è in stand-by dal 2012, in attesa di un’approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I sindaci allora tornano a riunirsi, per discutere sulle prossime mosse da adottare al fine di scongiurare i rincari.

“Mercoledì ci sarà un incontro al Comune di Carsoli, tra i sindaci interessati, associazioni di categoria e rappresentanti degli autotrasportatori. Stiamo uscendo da un periodo difficile, di cui pagheremo uno scotto economico a lungo e arrivano rincari su rincari. Torneremo a dare battaglia, perché non possiamo restarcene con le mani in mano mentre vengono aumentati i prezzi dei pedaggi, con conseguenze insostenibili soprattutto per i numerosissimi pendolari”. Ha spiegato al Capoluogo il sindaco di Carsoli Velia Nazzarro.

In merito alla questione, due giorni fa si è esposta anche la CNA, attraverso una nota inviata alla stampa.

“Non è possibile scaricare ancora una volta sugli utenti disservizi e inadempienze degli organi preposti alla definizione degli atti necessari ad avviare i lavori di manutenzione straordinaria delle nostre autostrade”. Afferma la Cna Fita Abruzzo, che giudica “preoccupanti le affermazioni rilasciate agli organi di stampa dal vice presidente di Strada dei Parchi Spa, Mauro Fabris, relative a possibili aumenti dei pedaggi assai consistenti lungo A24 e A25, autostrade già piuttosto care, a partire dall’inizio del prossimo anno: aumenti provocati dalla mancata approvazione, in sede istituzionale, del piano economico-finanziario relativo alla concessione stessa”.

“Si tratta di inadempienze – prosegue Cna Fita Abruzzo – che finiscono per bloccare interventi decisi da anni, eppure fondamentali per la sicurezza degli utenti, visto che parliamo di un’infrastruttura considerata strategica in caso di calamità naturali”. “Per questo – conclude l’associazione delle imprese del trasporto associate a Cna – occorre subito colmare con i necessari atti amministrativi, le inadempienze che si sono sin qui accumulate nonostante le promesse a suo tempo rivolte a imprese e cittadini”.