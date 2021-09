I Templari, ieri e oggi: le testimonianze in Valle Subequana tra storia e simboli sacri

I Templari di oggi e le testimonianze dei Templari di ieri nella Valle Subequana

Sabato 25 settembre si è tenuto il primo convegno sul tema “I Cavalieri Templari di ieri e di oggi”, fortemente voluto dal Sindaco di Fagnano Alto e Presidente dell’Ente “Parco Regionale Sirente Velino” Francesco D’Amore, dalla Signora Paola Lattanzi e dalla restauratrice e decoratrice Marina Rupei, che si è occupata del Convento di Santa Maria a Graiano in Contrada San Pio, appassionata della storia dei Templari e dei simboli sacri dei quali le chiese ed i borghi della Valle Subequana sono ricchi.

Il convegno, grazie all’intervento di Giovanni Tabasso in qualità di relatore e referente per l’Abruzzo dei Templari Cattolici d’Italia, è servito ad approfondire il significato dei simboli sacri oggetto dello studio delle dottoresse Rupei e Lattanzi ed è stato il primo di successivi incontri volti ad illustrarne il senso ed il valore. Infatti, gli Antichi Templari ne possedevano una conoscenza profonda tramandatasi fino a noi: croci patenti, nodi di Salomone, fiori della vita ed altri simboli solari; simboli vegetali (la quercia, la palma, il giglio…) ed animali (l’Agnus Dei, il cervo, il pavone…) tipici dell’iconografia sacra cristiana, dei quali oggi si è smarrito il significato, ma che è necessario recuperare se si vuole preservare la storia e la memoria della nostra più antica Tradizione cristiana.

Il tutto inserito nell’attualità che oggi ancora offre il vero percorso cavalleresco templare: una cerca fatta di studio, di preghiera e di sacrificio personale per la difesa del Cristianesimo, al fianco della Santa Romana Chiesa, dei consacrati, degli umili, dei deboli, degli oppressi, nonché di servizio volontario e gratuito per la custodia e la riapertura dei luoghi di culto, spesso trascurati, abbandonati o, peggio, profanati: il turista, spesso ignaro del significato profondo dei luoghi che visita, può essere ricondotto anch’egli alla cerca di Cristo, tipica del pellegrino, con opportuna spiegazione dei simboli e promozione dei luoghi sacri alla memoria, alla cristianità ed alla Storia.

Gli incontri a tema con i Templari di oggi nella Valle Subequana proseguiranno con cadenza mensile, per una riscoperta della nostra storia ed una giusta valorizzazione dei nostri borghi, che sono stati testimoni della presenza e dell’opera dei Templari di ieri.

Oggi i Templari sono organizzati in una APS denominata appunto “Templari Oggi”, che vanta più di millecinquecento soci in tutta Italia, della quale è Presidente il Dott. Mauro Giorgio Ferretti: egli, da quarant’anni, si occupa in prima persona di risvegliare gli antichi ed imperituri valori della Cavalleria Templare attraverso gli studi storici e promuovendo la Cavalleria Templare vera, fatta di autentico servizio alla Chiesa e non di mercimonio di pergamene e di mantelli. L’unione di culto e cultura è il binomio sul quale oggi i Templari, da laici, puntano per offrire la propria testimonianza e riportare a Cristo i tanti fedeli lontani attraverso la “scusa sublime” della vera Cavalleria.