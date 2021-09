Safety days, centinaia di controlli e 4 patenti ritirate

RoadPol “Safety days”, il bilancio delle attività svolte da 16 al 21 settembre.

Si è conclusa la campagna di sicurezza stradale “SAFETY DAYS” promossa da ROADPOL – Network che ha visto la cooperazione delle polizie stradali degli Stati membri con il supporto della Commissione Europea e ha impegnato la Polizia di Stato in una serie di controlli su strada nell’ambito della “Settimana Europea della Mobilità” (16-21 settembre 2021) con l’obiettivo di ridurre in maniera incisiva gli incidenti stradali e riuscire, nella giornata del 21 settembre, a raggiungere il target “zero vittime” sulle strade di tutta l’Unione Europea.

Per concorrere alla campagna di sicurezza stradale, il Compartimento Polizia Stradale Abruzzo e Molise ha impiegato pattuglie in servizi mirati svolti in tutte le province di competenza, che si sono concretizzati con l’effettuazione di 324 posti di controllo durante i quali sono stati controllati 1880 veicoli e sono state contestate 114 violazioni al Codice della Strada per mancato uso della cintura di sicurezza, 61 per l’uso del cellulare alla guida e 709 altre infrazioni; 12 persone sono state denunciate all’A.G.

L’attività operativa istituzionale della Polizia Stradale è stata affiancata con eventi realizzati il giorno 21 settembre che hanno avvicinato in particolare i giovani delle scuole superiori e che hanno permesso di diffondere il messaggio di sottoscrivere personalmente il formale impegno a rispettare le regole del codice stradale, nell’ottica della riduzione dell’incidentalità su tutte le strade europee, mediante un collegamento alla pagina web: www.roadpolsafetydays.eu, con un click sul tasto “pledge” (trad. impegno).

In provincia dell’Aquila, sono stati effettuati controlli nella Marsica, dove sono stati controllati oltre 200 veicoli e accertate 95 violazioni al cds, di cui 19 per la velocità eccessiva con ritiro di nr 4 patenti per aver superato il limite oltre 40 km orari, nr.2 per la mancanza di assicurazione e nr 8 per il mancato uso della cintura di sicurezza e uso del telefonino durante la guida.

Sono state ritirate anche 3 carte di circolazione e decurtati in totale 157 punti sulla patente.

Un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanza stupefacente con il sequestro di nr 10 flaconi di metadone e contravvenzionato per guida senza patente, con il conseguente sequestro del veicolo in uso.

I controlli da parte della Polizia Stradale di Avezzano continueranno anche nelle prossime settimane utilizzando tutte le apparecchiature speciali in dotazione.