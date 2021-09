Barattelli – I Solisti Aquilani, i due cartelloni e il progetto condiviso “Oltre il Muro, Ascoltare Guardare”

Tradizione e innovazione, impegni da onorare e nuove strade da percorrere. Per la prima volta si presentano insieme i due cartelloni delle prestigiose istituzioni cittadine, la Barattelli e I Solisti Aquilani.

Il 21 settembre presso la Sala Rivera della residenza municipale, a Palazzo Fibbioni, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” rappresentata dal Presidente M° Giorgio Battistelli, alla presenza del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presenta la Settantaseiesima stagione concertistica.

In questa speciale occasione viene annunciato un nuovo progetto siglato Barattelli & Solisti Aquilani: “OLTRE IL MURO Ascoltare Guardare”. Un’idea per una nuova comunicazione esterna dell’offerta musicale aquilana, che si svilupperà rispettando le autonomie artistiche e amministrative delle due istituzioni. La condivisione della Conferenza di presentazione delle rispettive stagioni concertistiche rappresenta il primo atto di questo progetto, che trova in sinergia la Società Aquilana dei Concerti e il complesso strumentale de I Solisti Aquilani, rappresentati dal Presidente Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres e dal Direttore Artistico Maurizio Cocciolito.

Un progetto che già nel titolo “Oltre il muro. Ascoltare. Guardare” vuole essere l’inizio di una intesa che pensi alle proposte musicali come un unico grande spazio dove il pubblico possa orientarsi e riconoscersi. L’intesa, dunque, riguarda sia tutta la prospettiva della comunicazione culturale, ma anche la condivisione prevalente dello spazio in cui le due stagioni si articoleranno, ovvero l’Auditorium del Parco, nonché i dettagli della biglietteria.

Da ottobre 2021 a maggio 2022 L’Aquila ospita due stagioni per un’offerta musicale di altissimo livello nonostante le difficoltà e le limitazioni del particolare momento.

Il cartellone della Settantaseiesima Stagione della Barattelli, firmato e illustrato dal Direttore Artistico M° Fabrizio Pezzopane, riflette la particolare situazione che la comunità ancora si trova a vivere per l’emergenza sanitaria. Ancora una volta si è scelto di onorare gli impegni già presi per la precedente stagione e proseguire i progetti già iniziati come l’esecuzione integrale dei Quartetti per archi di Beethoven affidata al Quartetto di Cremona, il ciclo di concerti dedicati ai Trii slavi con il Trio di Parma e l’integrale dei Trii per archi di Beethoven con il Trio Boccherini.

Per l’inaugurazione è stato coinvolto il pianista Francesco Piemontesi considerato uno dei musicisti più interessanti del panorama internazionale. Torna poi a L’Aquila per altri due concerti il 9 e il 10 ottobre il violoncellista Mario Brunello.

Fra i grandi nomi di artisti di livello internazionale si confermano i pianisti Michel Dalberto, Paul Lewis, Enrico Pace, ai quali si aggiungono i violinisti Ilya Gringolts e Carolin Widmann, il clarinettista Fabrizio Meloni con I Percussionisti della Scala e ancora Simone Rubino, Enrico Dindo e tanti altri.

Tornano anche gli appuntamenti sinfonici con l’Orchestra della Radio e Televisione di Kiev e l’Orchestra di Padova e del Veneto con la violinista Anna Tifu. Per gli appassionati di musica antica imperdibili gli appuntamenti con Raffaele Pe & La lira di Orfeo, quello con Ottavio Dantone che, insieme ad Alessandro Tampieri, eseguirà l’integrale delle Sonate per violino e clavicembalo di Bach e quello con Ensemble Cordia diretto da Stefano Veggetti per i Concerti Brandeburghesi di Bach. Si segnalano anche due progetti speciali, il primo con Laura Morante per “Memorie” di Astor Piazzolla in occasione del centenario della nascita; il secondo con il soprano di talento Laura Catrani che attraversa in modo originale la Divina Commedia con lo spettacolo multimediale “Vox in bestia”.

In questa stagione torna anche la collaborazione fra la Barattelli e l’Università degli Studi dell’Aquila con una serie di concerti dedicati alla popolazione studentesca della città.

Anche la stagione de I Solisti Aquilani ospita musicisti di chiara fama con programmi che si articolano dal barocco al contemporaneo con importanti prime esecuzioni assolute di Ivan Fedele, Fabio Massimo Capogrosso e Massimiliano Coclite. Tornano a L’Aquila i pianisti Andrea Bacchetti, Angela Hewitt, Maurizio Baglini, Carlo Guaitoli, il violoncellista performer Michele Marco Rossi, per citarne solo alcuni. L’ensemble de I Solisti Aquilani sarà guidato da direttori quali Carlo Boccadoro, Gerard Korsten, Andrea de Carlo ed altri. Fra le particolarità si segnala che il primo violino de I Solisti Aquilani Daniele Orlando sarà impegnato anche in un concerto nel cartellone della Barattelli.

Non ci sarà la possibilità di sottoscrivere i tradizionali abbonamenti. La Barattelli opta per un doppio orario di inizio dei concerti (ore 16,30 e ore 19), in attesa di nuove aperture e disponibilità di posti. Orario unico (ore 18) per I Solisti Aquilani.

Tutti i concerti hanno un biglietto di ingresso a prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente il concerto e in orari e modalità ben definite e consultabili sui rispettivi siti www.barattelli.it e www.solistiaquilani.it in aggiornamento continuo anche sui social network.