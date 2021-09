Realta' e fantasia

Contea Gentile, gli attori de Il Signore degli Anelli scendono in campo per gli Hobbit d’Abruzzo

Scendono in campo anche gli attori de Il Signore degli Anelli per aiutare l'abruzzese Nicolas a costruire la sua Contea Gentile, primo villaggio hobbit in Abruzzo e in Italia.