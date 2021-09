Gignano, erba secca e incuria: marciapiede impraticabile

Marciapiede ingombro di erba secca, la segnalazione da Gignano.

Arriva da Gignano la segnalazione a #dilloalcapoluogo sullo stato di incuria del marciapiede in via Valle d’Aosta: “È da prima della riapertura della scuola che il marciapiede di via Valle d’Aosta, a Gignano, è ingombro di erbe tagliate e secche: l’ingombro è tale che i bambini della scuola primaria della Torretta, non solo non possono portare il trolley, ma hanno difficoltà a camminare”.

