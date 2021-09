Il mio diario, l’agenda scolastica della Polizia per la legalità: consegne anche in provincia dell’Aquila

Agenda scolastica “Il mio diario” per l’anno scolastico 2021/2022. Consegne anche in due scuole in provincia dell’Aquila: a Capistrello e Pratola Peligna.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, promuove da tempo campagne e progetti educativi volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole poste alla base della convivenza civile. Per il raggiungimento di questi obiettivi, anche per l’anno scolastico 2021/2022, la Segreteria del Dipartimento ha predisposto l’agenda scolastica “Il mio diario”, quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità.

Il progetto, giunto ormai alla 8^ edizione, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ed il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, ad oggi, ha consentito di raggiungere 350.000 studenti di tutto il territorio nazionale, con la distribuzione a tutte le classi 4^ degli istituti primari di alcune Province italiane selezionate, ogni anno, in base a criteri di alternanza. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’agenda scolastica “Il mio diario” è stata già distribuita a circa 90.000 studenti di alcune province.

Atteso l’alto contenuto valoriale dell’agenda scolastica, il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con la Segreteria del Dipartimento, ha voluto estendere la tiratura del progetto al ad altre province, tra cui la provincia di L’Aquila, selezionando due istituti.

Nella mattinata di ieri, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Sulmona V.Q.A. Dr. Antonio Scialdone e il Sostituto Commissario Daniela Pendenza, in servizio al Commissariato di P.S. di Avezzano, si sono recati, rispettivamente, a Pratola Peligna, presso l’Istituto Comprensivo “Gabriele Tedeschi”, e a Capistrello, presso l’Istituto Comprensivo “Albert Bruce Sabin”, per la consegna del diario agli studenti, dove potranno seguire le avventure dei supereroi della legalità Vis e Musa e i loro amici a quattro zampe parlanti: il pastore tedesco Lampo e la nuova Arrivata Saetta, un labrador color miele.

I loro superpoteri sono amicizia, solidarietà e legalità, che utilizzano nel migliore dei modi grazie ai consigli della Polizia di Stato; affrontano i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche i fenomeni di devianza giovanile più comuni, come bullismo e cyberbullismo.

Ai ragazzi, auguriamo buon anno scolastico.