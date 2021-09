Screening studenti L’Aquila, due positivi su 406 tamponi effettuati

L’AQUILA – Sono due i positivi emersi dallo screening effettuato sugli studenti a L’Aquila. Inizialmente era stato comunicato il dato errato di zero positività emerse. I risultati nel dettaglio.

Sono 406, di cui due con esito positivo, i tamponi gratuiti somministrati agli studenti che hanno aderito alla campagna di sicurezza promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione con Afm e Croce Rossa Italiana, in vista dell’odierno ritorno in aula. Durante lo scorso fine settimana nelle farmacie comunali di Pettino e Coppito sono stati registrati 134 utenti, mentre sono stati 263 i test antigenici eseguiti nel punto allestito all’interno dell’ex asilo comunale di via Ficara, dove le attività sono state coordinate dal personale Cri.

“Con la campagna vaccinale in corso negli hub di San Vittorino e Bazzano, cui si aggiungono le inoculazioni della struttura mobile della Asl in Piazza Duomo – che proseguiranno almeno sino a fine settembre senza necessità di prenotarsi –, abbiamo ritenuto opportuno incentivare un’ulteriore azione di monitoraggio tra i giovani in età scolare in occasione della ripresa delle lezioni. Ringrazio Afm e Croce Rossa per la collaborazione, oltre ai medici, agli infermieri, ai farmacisti e quanti con grande senso di responsabilità si sono messi a disposizione della comunità a tutela della salute pubblica” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.