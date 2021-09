Equitazione: successo dell’aquilano Piergiorgio Bucci al Csi Circo Massimo

L’ultima giornata dello Csi a cinque stelle di Roma – il primo dei due che si disputano al Circo Massimo – valido come dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour è stata contraddistinta dalla prestazione dell’aquilano Piergiorgio Bucci che ha vinto la gara a tempo da 1.45 in sella a Cochello, e si è trattato di una vittoria doppiamente preziosa.

“Esprimiamo vive congratulazioni a Piergiorgio Bucci, che si conferma come uno dei migliori interpreti dell’equitazione in circolazione. Suo, infatti, il successo nella prova a tempo nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour al Circo Massimo, ultima giornata del prestigioso concorso a ostacoli internazionale Cinque stelle di Roma. Un’affermazione che impreziosisce il già ricco palmares del cavaliere aquilano. Un campione al quale l’amministrazione ha inteso conferire l’onorificenza al merito sportivo e che con le sue imprese contribuisce a tenere alto il nome della città in Italia e nel mondo”. Lo dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale allo Sport, Vito Colonna.