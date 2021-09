Covid 19, Il vaccino non deve fare paura: l’appello della dottoressa Pasanisi

“Non abbiate paura del vaccino, noi siamo qui per aiutarvi a trovare tutte le soluzioni e le alternative possibili. Affidatevi ai medici, è l’unica strada da perseguire”.

A parlare è la dottoressa Chiara Pasanisi, responsabile dell’ambulatorio vaccino Covid dell’Ospedale San Salvatore, intervistata dal Capoluogo al punto vaccinale di Piazza Duomo.

L’hub di Piazza Duomo è stato posizionato durante la Perdonanza, vista la buona risposta, si è deciso di lasciarlo fino a fine settembre. La posizione centrale, facile da raggiungere e senza obbligo di prenotazione, ha convinto a vaccinarsi non solo diversi turisti, anche cittadini provenienti dall’hinterland aquilano, in città durante la Perdonanza.

“Doveva essere a servizio della Perdonanza, ma vista l’ottima risposta, con una media di 45 vaccini al giorno abbiamo deciso di rimanere nel cuore della città fin quando saremo utili nella lotta al Covid 19”.

“I dati sono molto favorevoli: parliamo del 70 per cento di vaccinati tra giovani e adulti. Adesso, la vera sfida, sarà coprire la popolazione scolastica over 12: è l’unica strada da perseguire e che consentirà una convivenza con il virus, o quantomeno di arrestarne la circolazione, in modo da cambiare radicalmente quella che è la nostra vita da quasi 2 anni“.

Il video dell’intervista alla dottoressa Pasanisi

qNCZjLAvse8