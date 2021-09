Addio a Nino Castelnuovo, riposerà a San Nicolò a Tordino

Scomparsa di Nino Castelnuovo: funerali a Teramo, tumulazione a San Nicolò a Tordino.

Si sono svolti ieri presso la cattedrale di Teramo i funerali di Nino Castelnuovo, noto attore romano venuto a mancare all’età di 84 anni. Volto noto di cinema e tv (aveva recitato anche nella parte di Renzo nello sceneggiato I promessi sposi di Sandro Bolchi), aveva girato anche spot pubblicitari, tra cui quello famosissimo del salto della staccionata per una nota marca di olio.

Castelnuovo è morto a Roma, ma per volere della moglie Cristina Di Nicola, originaria di Teramo, i funerali si sono svolti in Abruzzo. Anche la salma dell’attore riposerà in regione, nel cimitero di San Nicolò a Tordino.