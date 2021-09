Svincolo Cermone, la lunga storia di un progetto bloccato

PIZZOLI – Soluzione provvisoria

Per il momento resta nel cassetto il progetto risalente al 2012 relativo al Programma urgente di interventi per la viabilità post sisma 2009 per la realizzazione di una variante con rotatoria tra la statale 80 e la statale 260. Programma “urgente”, ma ci sono voluti ben 5 anni, fino al 2017, per chiudere la gara d’appalto da 5 milioni di euro. Un lasso di tempo che di fatto è costato il blocco dell’opera.

Inizialmente, infatti, la Soprintendenza aveva dato parere favorevole alla realizzazione dell’opera, ma dopo 5 anni è stato necessario richiedere un nuovo parere, sollecitato da Italia Nostra e altre associazioni che si opponevano al progetto. Questa volta, in effetti, la risposta è stata negativa.

A quel punto ANAS ha provato a sbloccare la situazione con un ricorso al TAR. I giudici amministrativi, però, a ottobre 2019 hanno confermato la legittimità del secondo parere negativo, avendo l’autorizzazione paesaggistica durata di 5 anni, appunto. Secondo l’ANAS, dopo 5 anni comunque non era intervenuta alcuna modifica fattuale e giuridica che giustificasse il cambio di parere, mentre secondo i giudici “la situazione, alla data della nuova istanza del 2019 non era affatto identica a quella del 2012”. Per gli stessi giudici, infatti, nel 2012 la Soprintendenza non avrebbe potuto negare il parere favorevole, considerata la situazione emergenziale post sisma, cessata il 31 agosto proprio del 2012.

Insomma, progetto bloccato, salvo nuovo pronunciamento della Soprintendenza. Per questo, a seguito dell’ultimo tragico incidente mortale costato la vita a un giovane alpino di 32 anni, proprio a quell’incrocio, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha incontrato Antonio Marasco, responsabile della Struttura territoriale Anas Abruzzo e Molise, competente per la gestione dell’arteria stradale, e Giovannino Anastasio, sindaco di Pizzoli, sul cui territorio ricade l’area del Cermone, in cui si è verificato il sinistro. Considerata la situazione di stallo, si è convenuto di valutare la possibilità di procedere con una soluzione provvisoria per l’adeguamento dell’intersezione esistente, per la quale andrà redatta specifica progettazione e reperiti fondi, con intervento calibrato sul solo sedime stradale esistente, in maniera ridotta rispetto alle originarie previsioni su cui la Soprintendenza ha negato espressamente l’autorizzazione. E ciò proprio al fine di non sottoporre l’opera, volta alla tutela degli utenti, a valutazioni di soggetti terzi.

Cermone, una lunga scia di incidenti.

Nell’ultimo tragico incidente avvenuto al Cermone ha perso la vita Mauro Mannucci, 32enne alpino del 9° Reggimento, che si trovava in bici sulla statale 80 quando, all’intersezione con la statale 260 si è scontrato con un’auto. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane, che si sarebbe dovuto sposare a breve.

A marzo di questo stesso anno a perdere la vita era stato invece l’ex funzionario del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, Emilio Ciammetti, investito sulle strisce pedonali sempre sulla statale 80 da una BMW condotta un 43enne di Barete. L’incidente si era verificato a poca distanza dallo stesso bivio.

Al di là dei più tragici episodi recenti, il tratto di strada è ormai tristemente noto per la lunga scia di incidenti più o meno gravi. Una rotonda è stata realizzata recentemente allo svincolo più a est, verso la statale 80 dir, ma è chiaro che non basta a mettere in sicurezza l’area. Si tenterà con una rotonda provvisoria allo svincolo della statale 260, ma evidentemente servirà una soluzione definitiva.