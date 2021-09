Niko Romito raddoppia Alt, nuova sede a Montesilvano

Arriva a Montesilvano Alt, il concept store dello chef Niko Romito, già presente nella sua Castel di Sangro.

Dopo il temporary store Bomba di Pescara, Niko Romito è pronto per un bis sulla costa adriatica con Alt, l’innovatissimo store legato al food e alla ristorazione veloce, che aprirà tra via Chiarini e la tangenziale nord, in uno dei nodi stradali più frequentati di Montesilvano. I lavori stanno procedendo spediti da settimane; mentre l’apertura è prevista per le prossime settimane.

Il modello di Alt, come riporta Il Messaggero, si ispira alle stazioni di servizio di stampo americano: neon, banconi lucidi e moderni, cibo veloce, ma curatissimo. Non potrà mancare ovviamente la bomba di Romito, in versione dolce e salata e poi ancora le focacce, la pizza, pane e tanti altri prodotti da forno. Ci sarà anche la rivendita dei prodotti di Romito: biscotti, conserve, pane.