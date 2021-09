Navelli in gara per “Il Borgo dei Borghi”: bellezze in tv per la grande sfida

Una troupe a immortalare le bellezze di Navelli: per inseguire il riconoscimento “Il Borgo dei Borghi”, titolo che può conquistare uno tra i Borghi più belli d’Italia, selezionati per il concorso.

È il sindaco di Navelli, Paolo Federico, ad annunciare, sui suoi canali social, la partecipazione del paese al concorso ‘Il Borgo dei Borghi 2021/2022’, ideato e organizzato dal programma di Rai 3 “Kilimangiaro”.

Qualche foto del backstage tra gli angoli, i luoghi simbolo, la natura e le eccellenze di un territorio è tutto quello che riusciamo a vedere oggi, in attesa di conoscere la data della messa in onda della puntata dedicata proprio a Navelli e di sapere, per il 2022, chi vincerà l’ambito titolo.

Per Navelli ottenere il riconoscimento di Borgo dei Borghi significherebbe avere un importante ritorno d’immagine in fatto di promozione turistica.

Foto 3 di 3





“Navelli parteciperà alla gara perché fa parte della Rete dei Borghi più Belli d’Italia e ne “Il Borgo dei Borghi” – sezione speciale della trasmissione Kilimangiaro – ogni anno vengono selezionati 20 borghi, uno per regione, che si giocano il titolo. Il concorso si svilupperà grossomodo da metà novembre fino a Pasqua 2022: quando ci sarà la votazione finale attraverso i sistemi telematici”. Ci spiega il sindaco di Navelli, Paolo Federico, contattato dalla redazione.

Navelli, quindi, rappresenterà la Regione Abruzzo nella nona edizione del concorso firmato Kilimangiaro.

Ogni domenica la trasmissione presenterà uno dei Borghi in gara, ma – al momento – non si conosce il giorno in cui il borgo aquilano arriverà in televisione. Il sindaco, però, lancia già l’appello a sostenere uniti Navelli. “Soli non possiamo farcela, ci servirà tutto l’appoggio della regione e anche di quanti vivono fuori e tornano ogni tanto nel nostro borgo, anche solo per una visita gradita. Speriamo di riuscire ad ottenere il titolo di Borgo dei Borghi, ma fin da ora siamo orgogliosi di essere stati selezionati per prendere parte alla gara e rappresentare la nostra bella regione. Sogniamo di arrivare in alto e di vincere, perché crediamo fortemente di avere le carte in regola per essere riconosciuti come Borgo dei Borghi”.