Attualita'

Gelateria Duomo, i calciatori de L’Aquila 1927 tornano dietro al bancone: una giornata rossoblù

Un gelato per L'Aquila 1927. Per il terzo anno consecutivo si rinnova l'appuntamento che vede insieme Gelateria Duomo e L'Aquila 1927: calciatori gelatai per un giorno. L'appuntamento.