Addio a Federico Fiorenza, i funerali dell’anima del teatro aquilano

L’AQUILA – Oggi, lunedì 6 settembre, i funerali di Federico Fiorenza, storico direttore del TSA.

Sono previsti per oggi pomeriggio alle 15,30 presso la Basilica di San Bernardino i funerali di Federico Fiorenza, storico direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, venuto a mancare all’età di 80 anni.

“Fiorenza – ha ricordato il sindaco Pierluigi Biondi – ha segnato un periodo vivace e intenso della cultura dell’Aquila. Ai familiari, agli amici e a quanti lo conoscevano, il cordoglio della municipalità e mio personale”.

E la comunità aquilana, e non solo, oggi pomeriggio tributerà l’ultimo saluto all’ex direttore del TSA, storico impresario teatrale, regista, drammaturgo e direttore di produzione di programmi televisivi, punto di riferimento culturale non solo per L’Aquila e l’Abruzzo.

Solo l’anno scorso dalle pagine del Capoluogo.it Fiorenza aveva salutato con commozione la scomparsa di Gigi Proietti.