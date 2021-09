Le canzoni di Vasco con i Punto radio e l’ospite d’eccezione Andrea Braido. Serata di solidarietà.

L’estate aquilana tiene ancora duro e prima di lasciare spazio all’autunno porta un altro grande evento dal vivo: il celebre chitarrista Andrea Braido sarà nuovamente sul palco dei Punto Radio, la cover band aquilana della rockstar Vasco Rossi composta da Mirko Cannella (voce), Stefano Ciotola (chitarra), Jacopo Di Donato (tastiere), Vincenzo Meloccaro (sassofono), Alfredo Tursini (basso) e Matteo Ferrauto (batteria).

L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre alle ore 21.30 nel meraviglioso scenario della scalinata di San Bernardino. L’evento è patrocinato dal Comune dell’Aquila. Il ricavato della serata sarà interamente destinato alle associazioni “Con Alfredo onlus” e “Autismo Abruzzo onlus”.

Si tratta di un’occasione per ascoltare una delle migliori cover band del “Blasco” nazionale ed uno dei più talentuosi chitarristi al mondo, quell’Andrea Braido che con il buon Vasco ha collaborato e per il quale ha firmato assoli strepitosi, per dare un aiuto concreto a due associazioni che da anni danno supporto a chi soffre e per ricordare l’indimenticabile Mauro Ciancarella, uno dei chitarristi della band scomparso nel marzo del 2013.

Il costo del biglietto è 4 euro. Per info e prenotazioni 328.7069967