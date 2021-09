Elezioni Tagliacozzo 2021, Vincenzo Giovagnorio unico candidato sindaco

C’è un solo candidato alla carica di sindaco di Tagliacozzo ed è Vincenzo Giovagnorio, con la lista Prospettiva Futura.

La lista unica sembrava nell’aria, anche se fino al momento della scadenza del termine per la presentazione delle liste – oggi alle 12 – non si aveva la certezza che a concorrere per la carica di primo cittadino fosse solo il sindaco uscente Vincenzo Giovagnorio. Certezza ora arrivata.

La lista Prospettiva Futura, con Vincenzo Giovagnorio sindaco, è stata presentata questa mattina. Di seguito la nota che il gruppo ha inviato alla stampa.

Roberto Giovagnorio, Anna Mastroddi, Giuseppe Mastroddi, Chiara Nanni, Lorenzo Colizza e Danilo Iacoboni i già appartenenti alla compagine e il nucleo fondante di P.F., quindi i nuovi innesti nelle persone di Augusto D’Alessandro, Alessandra Ricci, Alessia Rubeo, Goffredo Valente, Angelo Poggiogalle e Angelo Di Marco.

Intesa politica nel segno della fruttuosa collaborazione e della pacificazione degli animi. La scelta del Sindaco uscente e degli aderenti alla rinnovata squadra è quella di dar vita ad un governo cittadino il più possibile rappresentativo del tessuto sociale tagliacozzano nel segno della coesione e della collaborazione con tutte le forze politiche e sociali del Territorio.

“Sono soddisfatto del lavoro svolto in queste settimane e sono orgoglioso di presentare ai Concittadini la rinnovata compagine di Prospettiva Futura – ha dichiarato il Sindaco uscente Vincenzo Giovagnorio – perché oltre agli amici di sempre, la proposta elettorale è stata arricchita di persone di valore che hanno offerto la loro disponibilità a lavorare fattivamente per il bene del nostro Comune. La politica è il luogo privilegiato del dialogo, del confronto e della sintesi che deve avere come obiettivo primario il benessere dei cittadini e del territorio. Dopo decenni di divisioni e dissidi che hanno arrecato sofferenza e nocumento alla nostra società è stato nostro precipuo interesse favorire e alimentare un clima di serenità, collaborazione e dialogo”.

Con questi presupposti Prospettiva Futura si accinge a svolgere una campagna elettorale che si baserà esclusivamente sulle proposte agli elettori già indicate nelle Linee programmatiche, depositate oggi in comune insieme alla Lista. Nel solco della continuità amministrativa, che ha registrato un diffuso consenso, e con l’arricchimento di numerose nuove progettualità per Tagliacozzo e il Territorio comunale.