Abruzzo, Elezioni comunali 2021: tutti i candidati sindaci

In provincia dell’Aquila saranno 29 i Comuni al voto. Scadeva oggi alle 12 il termine di presentazione delle liste.

Vasto, Lanciano, Sulmona e Roseto tra i Comuni più grandi chiamati a rinnovare le cariche amministrative. Nella Marsica il comune più grande ad andare al voto sarà Tagliacozzo.

Ecco i candidati e le liste presentate.

Partendo dai Comuni maggiori:

Movimento 5 Stelle: Marco Gallo, Matteo Bisceglia, Sabrina Bosco, Carmine Ciliberti, Alessandra Corvino, Marianna D’Addario, Samantha D’Annunzio, Adelina Della Penna, Mario Di Ilio, Marino Di Santo, Elvis Ettore Di Tieri, Maria Fanti, Mauro La Rocca, Mario Lemme, Francesco Paolo Manna, Cesario Mucci, Maurizio Pandolfi, Tisbe Nicoletta Pellicciaro, Sebastian Racano, Massimo Sabatini, Silvio Sallese, Marco Stampone, Giovanni Zappone, Linda Zara

ChiAma Vasto: Michele Acquarola, Barbara Andreoli D’Alessandro, Domenico Barone, Lorenzo Bevilacqua, Stefano Cannarsa, Bogdan Ilie Cercel, Chiara Cianciosi, Giuseppe Consalvi, Maria Grazia D’Ettorre, Cristian Di Domenico, Rosella Di Falco, Cristian Di Lello, Carmela Di Muzio, Teresa Maria Di Santo, Francesco Ferruccio, Giacinto Fioravante, Francesca Fiore, Luca Fracassi, Maria Cristina Greco, Vincenzo Lemme, Domenico Salvatorelli, Loretta Sciorra, Carlo Serafini, Francesco Stivaletta.

Vasto d’Amare: Marco Cannarsa, Simone Coppa, Gigio D’Ercole, Enzo Di Filippantonio, Simone Di Santo, Claudio Di Vincenzo, Massimiliano Fiore, Lucilla Gentile, Marianna Malossi, Giulia Messere, Andrea Monni, Vittorio Ramundi, Marco Ranieri, Fernanda Ruzzi, Rosezia Stella, Liliana Tana.

Anna Rita Carugno

Ora rispetto per tutti gli animali: Concetta Santina Costanzo, Giuseppe Ciampagna, Teresa Mascia, Antonio Cardone, Liana Mirabella, Antonio Santoro, Antonietta Morello, Nicola Leocadia, Antonella Fiorenza Cappella, Giovanni Schiavone, Miriam Salladini, Gian Carlo Abramo Denicola, Angela Salvatore, Danny Denicola, Francesca Federici, Italia Catalano, Osvaldo Costanzo, Domenico Bevilacqua, Anna Mancini, Anna Maria Di Francesco

Guido Giangiacomo

Forza Italia: Alessandro Aisler, Annamaria Antenucci, Lorenza Carlucci, Michele Cianci, Antonio Colaneri, Felicia D’Errico, Luca Del Casale, Silvia Della Penna, Elia Maria Di Ciano, Armando Dolente, Massimo Mastrangelo, Francesco Saverio Meale, Giovanna Meo, Donatella Monaco, Antonio MonMonteodorisio, Luigi Biagio Nardella, Orlando Palmer, Yari Perrotti, Andrea Ragni, Filomena Romano, Michele Sallese, Filippo Smerilli, Anna Maria Samantha Stampone, Maria Cristina Stivaletta.

Fratelli d’Italia: Concetta Katia Basilico, Gabriele D’Ugo, Antonella De Santis, Antonio Del Borrello, Veronica (detta Veronica) Della Penna, Filippo Di Crisci, Simona Di Rosario, Daniela (detta Pavone) Di Salvo, Marina Di Santo, Filomena Di Sarno, Nicola Diella, Michele Gileno, Adriano Greco, Antonio Grimaldi, Otino La Palombara, Sara Magagnato, Giuseppe Marchioli, Roberto Mascia, Francesco Prospero, Giuseppe Saraceni, Marco Scarpone, Elisabetta Sigismondi, Vincenzo Suriani, Francesca Traini.

Lega: Sabrina Bocchino, Stefania Banica, Grazia Bosco, Michele Cappa, Gabriele Cerulli, Francescopaolo D’Adamo, Luigi Del Casale, Francesco Del Prete, Marco Di Totto, Candida Donatone, Anna Simona Contino, Genny Dragoni, Ermanno Falone, Giuseppina Li Bergolis, Lorenzo Luciano, Roberto Marino, Fabio Pio Molino, Sandro Riganelli, Nicola Ronzitti, Giuseppe Soria, Francesco Tana, Nicola Tiberio, Francesca Valentini.

Vasto Futuro: Michele Benedetti, Antonio Borromeo, Amanda Yadaris, Leonard Cantero, Maria Caporale, Giovanni Colangelo, Concetta Di Vairo, Giuseppe Fallica, Nicandro Antonio Primiano Gambuto, Luca La Verghetta, Luciana Marazzato, Umberto Marinozzi, Angela Molisani, Antonio Pezzotta, Entela Plaku, Francesco Reale, Incoronata Ronzitti, Nicola Rotondo, Issam Saidani, Marco Sallese, Stefania Saviello Salsano, Sonia Vicoli, Vincenzo Toscani, Tiziana Corrada Trebisonda, Mirco Valentini.

Movimento Vasto: Eugenio Angelozzi, Annamaria Convertini, Pietro di Castri, Giuliana Di Marco, Cinzia Di Paolo, Simone Fizzani, Antonella Mancini, Sebastiano Marchesani, Alex Mastroberardino, Marco Palazzone, Antonio Perre, Michele Provicoli, Giuseppe Rucci, Carlo Ruggiero, Lidia Salvatore, Mariella Sapuppo, Mario Stanisci, Antonio Tarantino.

Francesco Menna

Partito Democratico: Simone Lembo, Piermario Angelini, Marino Artese, Anna Bosco, Gianluca Casciato, Patrizia Ciccotosto, Claudia Antonella D’Ambrosio, Marianna Del Bonifro, Roberto Del Prete, Nicola Della Gatta, Fabrizio Di Fonzo, Alessia Farchione, Giuseppe Forte detto Peppino, Roberto Libbi, Lina Marchesani, Marco Marra, Davide Mastrangelo, Tommaso Melchiorre, Quinzia Palazzo, Lucia Perilli, Maria Mihaela Popescu, Michele Reale, Valentina Stivaletta, Angelo Taddeo.

Sinistra per Vasto: Paola Cianci, Francesco Del Viscio, Andrea Benedetti, Lorenzo Antonellini detto Zakk, Giuseppe Bottari, Silvano Mario Bruno, Giovanni Caligiore, Serena D’Adamo, Aurora D’Ascanio, Nicola D’Ortona detto Nick, Rossella Fusoni, Filippo Giancola, Nicola Graziani, Andrea Iannone detto Ianez, Noemi Moretti, Umberto Palazzo, Maria Grazia Piccirilli, Lucio Sabatini, Giovanna Santangelo, Morena Serafini, Alessio Tenaglia, Mario Enrico Testa, Rossano Torino, Maurizio Vicoli.

Avanti Vasto: Gabriele Barisano, Bruno Dolente, Addolorata Cavoto, Gabriella D’Angelo, Mauro Del Piano, Filoteo Di Laudo, Michele Di Santo Morelli, Nicola Di Stefano, Maria Antonietta Di Tullio, Noemi Franchella, Loredana Manso, Maria Molino, Luigi Moretti, Roberta Ortolano, Antonietta Reale, Anna Scafetta, Rosella Travaglini, Enver Abazov, Cinzia Alberico, Luciana Salvatore, Nicoletta Stefania Cistriani, Tommaso Mascitelli, Maria Di Croce.

Filo Comune: Marco Marchesani, Riccardo Alinovi, Spinarosa Baiocchi, Marisa Concetta Berarducci, Roberta Bevilacqua, Giovanni Bozzino, Donato Cappello, Monica Carriero, Nice Casciato, Giuseppe Ciccotosto, Cinzia De Libertis, Mariaelena Della Penna, Carlotta Di Casoli, Sara Fabiano, Leonardo Falco, Sara Ferretti, Leonardo Giuliani, Abdelhamid Hafdi detto Hamid, Giuseppe Marisi, Serena Moggia, Massimiliano Montemurro, Antonio Passeretto, Luisiana Ruscitto, Nadia Saraga.

Città Virtuosa: Luigi Marcello detto Gino, Joseph Alfredo Calvano, Giuseppe Cervellini, Carlo Della Penna, Giacomo Delle Donne, Alberto De Simone, Patrizia Di Cicco, Sandra Di Gregorio, Roberta Di Lello, Erica Di Lorenzo, Miriana Di Matteo, Sabino Di Iorio, Alessandra Fiore, Anna Maria Maccione, Pasquale Marino detto Lino, Luigi Monteferrante, Anna Natarelli, Maria Antonietta Pascucci, Andrea Ritenuti, Sara Saraceni, Elisabetta Scampoli, Maria Pia Smargiassi, Jennifer Spera, Selhya Staiano.

Moderati per Vasto: Alessandro d’Elisa, Anna detta Annalisa Di Cesare, Catia Carusi, Nicholas Costantini, Manuele Oltremonte, Mariangela D’Ortona, Mara Scafetta, Maria Elena Dalù, Lucia Ranieri, Gustavo Del Negro, Simone Giovanna, Giuseppe Carmine Altobelli, Davide Ottaviano, Gabriella Di Cianno, Vanessa Santilli, Giuseppe Napolitano, Andrea Aquilano, Armando Rucci, Maria Loreta Di Fonso, Antonella Monteferrante, Ersilia Delle Donne, Angelo Sanelli, Marzia Porcaro, Alberto Neri.

Futuro e sviluppo per Vasto: Giampiero Ancora, Giorgio Bellafronte, Andrea Pietro Bischia, Angela Bolami, Valeria Caserta, Dario Catalusci, Giorgio Di Claudio, Monica Di Francesco, Miriam Di Iorio, Felicia Fioravante detta Licia, Loris Gabriele, Fabiana Rita Lanzano, Alessandro La Verghetta, Sara Mattiaccio, Italo Miscione, Nicolino Moscufo, Roberta Nicoletti, Luca Pallotta, Carmela Placido, Vittorio Ronzitti, Maria Scarano, Giuseppe Tana, Giuseppe Travaglini detto Pino, Luciano Bottega.

Angela Pennetta

L’Arcobaleno: Barbara Maragna, Alfredo Graziano, Maria Liberatore, Alessandro Del Bonifro, Angelica Leporini, William Ciccarone, Franca Cardone, Pietro Buontempo, Claudia Castelli, Biagio Santoro, Debora D’Attilio, Antonio Marchesani, Sandra Mariani, Emanuele Scampoli, Maria Daniele, Francesco Rinaldi, Roberta Castelluccio, Roberto Gualtieri, Antonella Denise Longo, Teodoro Bevilacqua, Loredana Cau, Antonietta Grasso, Franca Battista, Nicola Zimanglini.

L’orizzonte è Vasto: Francesco Storto, Simona D’Ercole, Alessandro Panicciari, Claudia Vozi, Maurizio Cuccheri, Concetta Lamelza, Santo Nocerino, Lucrezia Pezzullo, Vincenzo Mariani, Grazia Lamelza, Matteo Rinaldi, Raffaelina Caccavale, Francesco Ascione, Vincenza Scuteri, Francesca Del Villano, Antonella D’Antuono, Angela Cannizzaro.

Alessandra Notaro

La Buona Stagione: Maria Amato, Luigi Baiocco, Fabio Cieri, Marcello Conventi, Maria Grazia D’Addario, Filippo De Marco, Manuela Del Papa, Marco Della Penna, Valentina Delle Donne, Ernesto Di Martino, Giuseppina Ferrazzo, Leonardo Giardino, Tiziana Iacovella, Vincenzo Marcello detto Enzo, Danilo Marchesani, Luca Marinelli, Luigi Carmine Masciulli detto Gino, Chiara Nievole, Michele Notarangelo, Raimondo Pascale detto Rai, Angelo Pollutri, Gianfranco Silveri, Ilaria Tesei, Luca Trofino.

Per Vasto: Alessandra Cappa, Ornella Michelina Bastonno, Pina Bellano, Veronique Benedetto, Dante Carpi, Pasquale Cuccaro, Antonella D’Alberto, Christian D’Alessandro, Grazia Pia de Martino, Marianna Di Viesti, Pietro Falcucci, Francesco Maria Felice, Nicola Giuliani, Francesco Paolo La Verghetta, Michele Macchia, Ornella Monaca, Cristiana Parenzan, Diego Russo, Piero Sisti, Giuseppe Smargiassi, Francesco Tascione, Dina Valentini, Giovina Vennitti, Antonio Vitelli.

Azione: Gaetano Luigi Fuiano, Laura Battista, Piergiorgio Bentrovato, Nicolina Berardi, Fabio Cedro, Annamargareth Ciccotosto, Pierfrancesco Costantini, Marisa D’Alessandro, Arianna Di Bello, Alessio Di Martino, Silvia Di Paolo, Matteo D’Ottavio, Claudia Gattella, Manuel Granata, Letizia Leonzio, Danilo Menna, Andrea Molino, Filippo Pavia, Veronica Pompili, William Pozzolini, Concettina Ratti, Domenico Ricciuti, Giuseppe Ronzitti, Antonio Villani.

Vasto 5.0: Massimiliano Zocaro, Veronica Assunta Ventrella, Maria Giovanna Antonacci, Cristian Sesto Brasacchio, Emanuel Cassettai, Vincenzo Catinari, Filippo Ciccotosto, Antonio Claudio, Sara D’Adamo, Anna D’Alessandro, Umberto De Blasio, Duilio Di Francesco, Giancarlo Di Pinto, Giuseppe Di Giacomo, Maria Giuseppa Fadda, Patrizia Falletta, Achille Ferrari, Marianna Giangiacomo, Norina Mastroberardino, Steano Mazzarielo Barbato, Antonio Murgia, Candy Santavenere, Ettore Tiberio, Nicola Varanelli.

Candidato sindaco: Sergio Furia

Movimento 5 Stelle: Edoardo Biondi, Licio Bonaffini, Carmine Crugnale, Antonio De Crecchio, Giuseppe De Virgiliis, Daniele Di Camillo, Antonio Di Giacomo, Alessandra Di Martino, Daniela Di Miccoli, Gino Di Rocco, Clara D’Ovidio, Renato D’Ovidio, Antonio Fragassi, Laura Gaeta, Silvia Martelli, Amalia orefice, Lucio paione, Maurizio Rispoli, Giovanni Sabella, Johnny Joseph Scutti, Maridiana Tenaglia, Laura Toscano, Massimo Trillicoso, Alfonso Valerio.

Candidato sindaco: Leo Marongiu

Lanciano in Comune: Dora Anna Bendotti, Roberto Bianco, Cristian Bomba, Manlio Andrea Bomba, Maria Cicala, Mattia D’Angelo, Angelo De Luca, Claudio De Luca, Monica Didone, Amedeo Di Battista, Adrian Di Biase, Francesco Ferrini, Sara Gnagnarella, Davide Labbrozzi, Giuseppina Lagatta, Valerio Mendozzi, Bruna Romanelli, Daniela Rollo, Egisto Rossetti, Luciano Salerno, Giacinto Silveri, Sandra Talone, Stefano Perilli, Margherita Parente.

Lanciano x Tutti: Domenico Angelucci, Rita Teresa Aruffo, Luciano Biondi, Manuela Cialfi, Franco Costantini, Manuela De Benedictis, Angelica Di Biase, Nazzareno Di Campli, Andrea Di Iulio, Francesca Di Nunzio, Roberta Fabrocini, Elisabetta Ferrante, Piero Fresco, Fulvio Grappasonno, Dario La Farciola, Braian Mattioli, Stefania Parini, Davide Rosato, Alessandra Salerno, Renato Settembrini, Rosa Soriano, Federico Spinelli, Jessica Vallaspra, William Amoroso.

Lanciano Vale: Davide Loris Caporale, Vincenzo Angelucci, Massimo Bomba, Paola Bosco, Samantha Cappelletti, Eusebio Caravaggio, Nicola Catignani, Paolo Cotellessa, Martina D’Amelio, Andrea D’Orsogna Bucci, Filippo Del Bello, Nadia Di Donato, Gina Di Toro, Vincenzo Fontana, Alessio Fresco, Diletta Nenna, Vittoria Paone, Carlo Pasquini, Cinzia Pieri, Miria Romero, Antonia Teresa Maria Russi, Giuseppe Russo, Vincenzo Stringini, Valerio Valerio.

Progetto Lanciano: Giacinto Verna, Gedi Benvenuto, Maria Annunziata Canini, Sandra Caravaggio, Aldo Carosella, Chiara Costantini, Arturo Di Corinto, Ambra Di Corinto, Filomena Di Renzo, Alfredo Fratini, Flavia Gaveglia, Simone Liberatore, Mara Merlino, Marcella Miscia, Carlo Orecchioni, Vittorio Orlando, Gabriele Paolucci (detto Tarzan), Andrea Rapino detto Cespu, Luca Rombolacci, Vittorio Savoia, Michele Ucci, Doriana Valentini, Oriana Vallaspra, Paola Zulli.

Uniti x Lanciano: Domenico Abbonizio, Angelo Baron, Maria Patrizia Bomba, Riccardo Borzillo, Luca Cimino, Piero Cotellessa, Roberta De Angelis, Alessandro De Simone, Pasqualino Di Genni, Antonella Del Casale, Sara Fattore, Pamela Iacobitti, Maria Giovanna Iovito, Michela Margiotta, Michele Marino, Luca Memmo, Silvia Pollice, Fabrizia Ricciuti, Alice Sciascia, Donatella Sciubba, Marco Severo, Ilaria Spiga, Antonio Stella, Davide Tupone.

Quattro i candidati alla carica di sindaco: Vittorio Masci per il centrodestra, Gianfranco Di Piero per il centrosinistra, M5S e civici, Andrea Gerosolimo, supportato da liste civiche ed Elisabetta Bianchi, anch’essa supportata da civici.

Candidato Sindaco Andrea Gerosolimo con 7 liste civiche

Avanti Sulmona: Luisa Taglieri, Massimo Carugno, Antonio Cinque, Angelo D’Agostino, Giannantonia Di Panfilo, Luciano Fagagnini, Rosa Giammarco, Cristiana Macioci, Gianluca Mascio, Emanuela Mastrogiovanni, Giulio Mastrogiuseppe, Walter Emilio Pace, Angelo Pallozzi, Giuliano Pastorelli, Valeria Porretta, Manuel Spino.

Fare Sulmona: Bruno Acreman, Rossella Alessandroni, Maria Elena Cicci, Chiara Cirstensiense, Annalisa De Santis, Pasquale Di Toro, Gianluca Giammarco, Tiziana Manna, Alberto Paolini, Romano Puglielli, Delia Ricci, Francesca Silvestri, Jessica Tessicini, Vincenzo Tirimacco, Valentina Valeri, Salvatore Zavarella.

Sulmona al centro: Michelino Cacace, Franco Carabia, Roberto Cimaglia, Davide Di Febbo, Franco Di Rocco, Anna Evangelista, Simona Fusco, Guerino Mangiarelli, Filiberto Mercantini, Rosaria Ottaviani, Fabrizio Paolini, Stefania Paolini, Enrica Rosati, Alessandro Santilli, Federica Schiavo, Germano Sgreccia.

Territorio Futuro: Alessandro Amori, Marta Rita Carrozza, Daniele Cianfrocca, Sara D’Amato, Sergio Dante, Roberta Di Censo, Angela Di Loreto, Paola Diodati, Massimo Di Paolo, Alfredo Di Primio, Claudia Fauci, Valentina Gerosolimo, William Imperatore, Nunzio Marzuolo, Gianluca Petrella, Gianna Pizzi.

I Democratici: Luigi Biagi, Maria Assunta Bianco, Vincenzo Cusumano, Ilaria Bertoldi, Antonio Di Rienzo, Annalisa Chiarelli, Attilio La Civita, Catia D’Alessandro, Marco Iafolla, Concetta Indennidate, Luciano Marinucci, Patrizia Lepore, Antonio Pezzella, Giuseppina Motto, Luigi Santilli, Mauro Sciullo.

Popolo di Sulmona: Ada Di Ianni, Nunzio Alfredo Giovannelli, Fernando Caparso, Alessandro De Gennaro, Francesco Lastra, Daniele Cascianelli, Laura Presutti, Fabio Maria Palermo, Alessia De Fanis, Emanuela Borbone, Silvio Ruffini, Maria Tirimacco, Antonello D’Alessandro, Maria Chiara Grossi, Antonella Gabriella Manfroni, Silvano Olivieri.

Sulmona città d’arte: Emanuele Colaiacovo, Maria Pallozzi, Bruno Ciocca, William Del Monaco, Gabriella Giustini, Valeria Di Lollo, Daniele Di Martino, Rocco Forgione, Andrea Giampietro, Nadia Lolletti, Ciro Marra, Christian Mastrogiuseppe, Vittorio Mosconi, Laura Muredda, Valentina Presutti, Fabrizio Ramunno.

Candidato sindaco Elisabetta Bianchi “Direzione Sulmona”, con Giovanni Gaetano Mascetta capolista.

Direzione Sulmona: Giovanni Gaetano Mascetta, Silvio Soccorsi, Fredy Aleandro Ciamacco, Angela Garofalo, Carmine Fuselli, Liliana Irene Doria Rubini, Alessandro Ferrini, Anna, Ventresca Tarquino Ramunno, Martina Ciccarelli, Mario Facciolá, Nicolina Forniscano, Luca Ciccarelli, Rosanna Leombruno , Paolo Aucone.

Candidato sindaco Gianfranco Di Piero

Movimento 5 Stelle: Attilio D’Andrea, Jacopo Lupi, Rona Musti, Luigi Mazzara, Luigi Presutti, Debora Neri, Nicola Tucci, Manuela Susi, Antonio Di Girolamo, Angela Verrocchi, Gianluca Petrella, Jennifer Santucci, Vittorio Di Michele, Mariana Florian, Loredana Serpetti, Angelo D’Aloisio.

Sbic: Maurizio Balassone, Catia Di Nisio, Matteo Puglielli, Cristiana Sardellone , Alessandro Lucci , Lola Di Stefano, Guerino Sciulli, Fabiola Zaccardelli, Nando Lucantoni, Titina Santacroce, Eustachio Lattanzio, Antonella Puglielli, Oreste Di Sanza, Massimo Ciccone, Andrea De Rosa, Virgilio Lerza.

Intesa per Sulmona: Michele Avolio, Claudio Febbo, Domenico Capaldo, Asia Catalano, Giuseppe Cercone, Gino Ciampa, Claudia Colangelo, Iolanda Alicia Colasante, Paola Di Girolamo, Giuseppe Di Gregorio, Amedea Di Stefano, Silverio Gatta, Massimo Mariani, Fabio Pantalone, Marino Paolucci, Francesca Vincenzi.

Liberi e Forti: Annanora Angelone, Mariana Bortos, Enzo Calò, Mattia Ciotti, Sandro Del Monaco, Katia Di Marzio, Caterina Di Rienzo, Pierino Fasciani, Antonella Fiordi, Goffredo Giannandrea, Antonietta Guadagnoli, Daniele Marinucci, Francesco Perrotta, Maurizio Proietti, Fabrizia Ritrovato, Michela Sciarra.

Pd: Teresa Nannarone, Franco Casciani, Carlo Piccone, Mauro Ciccone, Stefania Collesi, Erika D’Aurora, Antonio Del Boccio, Mimmo Di Benedetto, Salvatore Di Cesare, Angelo Federico, Cristiano Gerosolimo, Antonella La Gatta, Mauro Maiorano, Marialisa Paolilli, Nicola Scalzitti, Brunella Vasilotta.

Vittorio Masci , sostenuto da quattro liste: Lega, Fdi e Fi, e quella del candidato sindaco.



FORZA ITALIA Fusco Domenico Lorenzo, La Civita Cristian, Buccini Domenico, Ciocci Lola, D’Alessandro Venanzio, D’Amato Antonella, De Angelis Gabriele, Di Iorio Fabio, Federico Errica, Pagone Gaetano, Paolucci Danilo, Parentini Claudia, Pistillo Gianni, Quadrozzi Francesco, Sforza Nice, Taccone Fabiola

LEGA Antonietta La Porta, Fabio Federico, Aldo Russo, Tina Leopardi, Roberta Salvati, Matteo Di Loreto, Raffaella Di Giulio, Mauro Ranalli, Emanuele Pettinelli, Michele Scarpone, Serafino Speranza, Martina Liberatore, Claudio Presutti, Arianna Di Bemedetto, Mauri Luzi, Delfino Merolli

Le liste a sostegno della candidata Rosaria Ciacaione

Lista Roseto Progressista e Coraggiosa

Aloisi Mirella Bertino Loredana Ciotti Andrea Di Francesco Emilia Di Giacinto Marcella Di Marco Settimio Di Ridolfi Mario Foglia Michele Giunco Rita Iachini Luigina Marrone Valentin Palermo Marco Petraccia Dania Sacchetti Marco Tarquini Patrizia Zanni Sabrina

Lista Un’Altra Idea di Roseto 21.0

Aloisi Paola Azzariti Augusto Bisignani Marco Carpegna Alessio Cerella Melisa Di Concetto Nizia Di Gian Vittorio Veronica Falone Fausto Mirco Flagelli Danilo Ginevro Andrea Malatesta Maurizio Merletti Giuseppe Napolitanto Alessandra Petraccia Monia Ramatelli Daniela Sulpizi Silvia

Lista Movimento 5 Stelle

Talamonti Luigi Aspergo Elisa Cianci Giovanni D’Eustacchio Fabio Di Bonaventura Jacopo Di Bonaventura Pierpaoo Di Giacinto Elcid Di Stefano Giuseppe Bernardo Ferroni Stanislao Fisotti Eleonora Fossemò Susanna Ippone Angelo Magrini Carla Mancini Marcello Petrella Antonella Quaranta Alessandra

Lista Partito Europa Verde

Borgatti Sergio Marco Casolani Giovanni Castellani Valentina D’Eugenio Fiorenzoa Di Carlo Ottavio Di Felice Domenico Di Marcoberardino Gioele Fusilli Francesco detto “Franco” Maggetti Dalia detta “Lalla” Mazzoni Mario Sorgentone Anna detta “Annapia” Squeo Serena Tovar Evila Rosa detta “Evila” Ricci Edvige Faiazza Tiziana Volpone Simone.

Le liste di Tommaso Ginoble



Lista Ginoble Sindaco

Ginoble Teresa Aloisi Simone Broccolini Flavia Candelori Luigi Deda Marko D’Eugenio Nicola Di Febo Luisa Di Giulio Fabio Di Pietro Luigi Di Stanislao Andrea Diop Ibraim Malatesta Nada Marini Sergio Romani Stefania Valeriani Monia Vannucci Orazio Lista Per Roseto Di Marco Nicola Caporaletti Barbara Casolani Vincenzo Antonio Di Giambattista Antonio Di Gianvittorio Filomena Di Giuseppe Patrizia D’Ignazio Alessio Lo Stracco Vincenzo Mattiucci Emanuela Pigliacelli Vanessa Pisciella Tullia Quaranta Sestina Vanessa Roscioli Ilenia Sfrattoni Eusebio Tavolieri Ludovica Valentini Rodolfo Bella Roseto Petrini Nicola Bordi Armando Capuani Annarita Cerulli Pasquale Cipriani Pietrina Descisciolo Rocco Di Giacinto Stefania Di Nicolantonio Piero Di Pancrazio Ersilia Iannetti Laura Iorio Valeria Lustri Roberta Palazzese Giovanna Rapagnà Fabrizio Re Matteo Ruggieri Emmanuel Roseto Attiva Angelini Marco detto Cigno Candelori Mariantonietta Caporaletti Roberta Cornice Donato Coticchia Davide D’Ambrosio Gianfranco Di Giacinto Paolo Di Giannatale Sara Di Giuseppe Sara Di Pietro Matteo Ferretti Patrizia Giannace Francesco Iannetti Romano detto Antonio Lulli Mariagrazia Quatraccioni Ugo Viceré Alessandra. Candidato sindaco del centrodestra William Di Marco Giuseppe Ercole Bellachioma Simona Cardinali Giannina Candelori Stefana Celaia Cianfarano Filiberto Di Giuseppe Ermanno Di Loreto Gabriella Felicione Luigi Felicioni Katiuscia Ferrari Paola Fiorà Luca Fiorii Tiziana Giovannane Liliana Guerrigli Sonia Marziani Giuseppe Olivieri Fabio Pigliacampo

In aggiornamento

Elezioni comunali 2021, i candidati e le liste in provincia dell’Aquila:

Alfedena:

Bisegna:

Calascio:

Campotosto:

Lista civica Il Lago, candidato sindaco Ercole Di Girolami

Canistro:

Lista civica Avanti Canistro, candidato sindaco Gianmaria Vitale

Candidati consiglieri: Alessandro Persia, Antonello Moscatelli, Paolo Di Pietro, Monica Palermini, Simone Antonini, Sara De Michele, Gianluca Nanni, Renata Lucia Buffone, Maurizio Natalia, Liberato Di Pietro.

Lista civica Canistro in cammino, candidato sindaco Ermero Antonini

Candidati consiglieri: Giuseppe Coco detto Jeff, Vittorio Coco, Barbara Curtacci, Efisio Di Giuseppe, Antonio Di Paolo, Erika Doto, Antonio Mariani detto Tonino, Alvaro Milanese, Elena Alessandra Piotti, Giuseppe Pio

Capitignano:

Carapelle Calvisio:

Castelvecchio Calvisio:

Cerchio:

Lista civica Cerchio nel Cuore, candidato sindaco Gianfranco Tedeschi

Candidati consiglieri: Rita Amiconi, Mario Ciarletta, Cinzia Ciofani, Luana Cipriani, Cesidio D’Amore, Vincenzo D’Amore, Angelo Di Felice, Mario Mancini, Andrea Silvagni, Giuseppe Francesco Tucceri.

Lista Officine 2026 – Un cerchio di idee per il futuro, candidato sindaco Marta Iannicca

Candidati consiglieri: Fabio Fidanza, Luca Di Cosimo, René Luigi Iuri Amiconi, Dalila Mascitti, Cherubina Meogrossi detta Bina, Lorenzo Meogrossi, Anna Cathy Petrucci, Francesco Pietroiusti, Andrea Ranalli, Antonio Maria Socciarelli.

Civita d’Antino:

Coalizione Civica per Sara Sindaco, candidato sindaco Sara Cicchinelli

Candidati consiglieri: Cicchinelli Anna Maria, Fiocchetta Maura, Cerroni Sergio, Cecchini Gianni, Di Fabio Matteo, Amorosi Daniele, Baldassarre Daniele, Grandoni Sergio.

Lista civica Insieme per il Futuro, candidato sindaco Antonio Di Francesco

Candidati consiglieri: Allegritti Giorgia, Cecchini Fabrizio, Di Cesare Massimiliano, Fantauzzi Paolo, Iacovitti Giovanni, Palombi Guido, Tullio Roberto, Daniele Cecchini

Civitella Roveto:

Lista civica Uniti per il nostro paese, candidato sindaco Pierluigi Oddi

Candidati consiglieri: Giuseppe Vernile, Domenico D’Anastasio, Romolo Tocci, Sabatini Andrea, Massimo Dufrelli, Patrizia Persia, Federica Montaldi, Fausto Morelli, Vincenzo Lancia, Daniele Farina, Cristian Persia, Nadia Montaldi

Lista, candidato sindaco Giancarlo Montaldi

Candidati consiglieri: Matteo Alfano, Lucia Allegritti, Nicola Allegritti, Giovanni Amici, Roberto Calabrese, Marco De Blasis, Laura Di Loreto, Franco Dosa, Giuseppe Petricca, Gianpiero Ricci, Giovanni Tolli, Lorenzo Zanello.

Cocullo:

Fossa:

Ofena:

Ortona dei Marsi:

Ortucchio:

Ovindoli:

Lista Orgoglio Ovindoli, Candidato sindaco Simone Angelosante

Candidati Consiglieri: Enrico Cotturone, Tamara Coia, Enrico Bonanni, Leysa Voloshyn detta Alessia, Marco Liberatore, Vincenzo Iacchetta, Anna Barbati detta Annnalori, Raffaele Siciliano, Claudio Palumbo, Nicolino Rantucci.

SiAmo Ovindoli con Ciminelli Sindaco, candidato sindaco Angelo Ciminelli

Candidati consiglieri: Emanuela Barbati, Francesco Butticci, Giuseppina Chiuchiarelli, Gianfilippo De Blasis, Martina Facioni, Debora Liberatore, Federico Rantucci, Leonello Scorrano, Andrea Sebastiani, Michela Tatarelli

Pereto:

Lista civica Insieme per il futuro, Candidato sindaco Giacinto Sciò

Candidati consiglieri: Daniel Abruzzese, Danilo Camerlengo, Nazareno Galeone, Fabio Grossi, Sonia Iannola, Alessandro Ippoliti, Alessio Nicolai

Angelo Penna, Francesca Pensa, Alessandro Veralli

Prezza:

Lista civica Noi Prezza, Candidato sindaco Marianna Scoccia

Candidati consiglieri:

Rivisondoli:

Roccaraso:

San Vincenzo Valle Roveto:

Lista civica Amministrare insieme, candidato sindaco Carlo Rossi

Candidati consiglieri: Luca Giovanni Babusci, Silvano Cicchinelli, Ilaria Delle Grotti, Luciana Di Battista, Ilaria Di Rocco, Simone Milanese, Umberto Niscola, Daniele Orecchia, Sandra Silveri

Lista civica Progetto in Comune, candidato sindaco Giulio Lancia

Candidati consiglieri: Rodolfo Valentini, Adamo Baldassarre, Angelo Cicchinelli, Maurizio Donatone, Mattia Di Cesare, Alfredo Di Cesare, Paolo Di Cicco, Gianni D’Orazio, Mariangela Lancia, Chiara Giovannone

Scontrone:

Tornimparte:

Villalago: