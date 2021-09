Scuola, no effetto Covid su iscrizioni ma cresce l’abbandono scolastico

La scuola ripartirà in presenza il prossimo 13 settembre in quasi tutte le regioni italiane. Green Pass obbligatorio per il personale scolastico, a partire dal primo settembre appena alle spalle. Peccato che alcuni non ne siano ancora in possesso. Per il controllo, comunque, ci sarà un’app. Cosa ne pensano i dirigenti scolastici?

Mentre fa discutere la novità annunciata dal Ministro Bianchi, sull’app con cui i dirigenti scolastici potranno controllare i Green Pass degli insegnanti, tiene banco – e probabilmente lo farà ancora per le prossime settimane – la questione relativa alle modalità del rientro a scuola: in attesa di indicazioni normative definitive. La campanella, in gran parte d’Italia, suonerà il prossimo 13 settembre: gli studenti delle superiori chiamati agli esami di riparazione, però, sono in classe già da ieri, 1 settembre.

Il Capoluogo ha ascoltato alcuni dirigenti scolastici in merito alle ultime novità. Di definitivo ancora c’è poco, a parte il protocollo di sicurezza che è stato condiviso dal Ministero e dagli attori coinvolti nel mondo scuola. Se tanti sono, ancora, i nodi da sciogliere, non è invece tanto il tempo che manca alla ripartenza. Ai docenti – mentre la situazione inerente le misure Covid per tornare a scuola in presenza ed in sicurezza è tuttora in divenire – abbiamo anche chiesto se le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 abbiano o meno risentito dell‘effetto Covid.

“Noi come scuola non abbiamo registrato alcuna conseguenza sulle iscrizioni”, ci spiega Piero Buzzelli, preside dell’ITIS Ettore Majorana di Avezzano. “Resta, invece, il problema dell’abbandono scolastico, in notevole aumento. Per questo, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale, stiamo studiando le strategie affinché questo dato possa invertire la sua tendenza. Certamente – aggiunge Buzzelli – le difficoltà di copertura del segnale internet non hanno aiutato in questi ultimi due anni frammentati tra lezioni in presenza e tanta dad e, anzi, hanno incentivato purtroppo l’abbandono scolastico”.

“Come dirigenti scolastici abbiamo ricevuto diverse circolari, in cui ci sono state illustrate le principali linee guida da seguire. Proprio in queste settimane che precedono la ripresa delle attività scolastiche in presenza stiamo affrontando l’organizzazione in vista della riapertura del Liceo”. A parlare ai microfoni del Capoluogo è la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano, Nicolina Tania Ulisse. “L’importante sarà organizzarsi per non scontrarsi con le situazioni no-vax. Sfrutteremo questo tempo che ci separa dalla riapertura proprio per capire tutte le procedure idonee da applicare e cercare, finalmente, di ripartire in presenza, nelle condizioni di massima sicurezza per tutti. Personale amministrativo, docenti e alunni”.

Intanto docenti e personale ATA che hanno ricevuto il vaccino solo da pochi giorni e sono, quindi, tuttora sprovvisti di Green Pass, si chiedono se – in attesa del rilascio della certificazione – sia possibile utilizzare un’autocertificazione temporanea o un foglio rilasciato dalla propria Asl di riferimento che attesti la vaccinazione effettuata. Una richiesta – come sottolinea Orizzonte Scuola – legata ad eventuali adempimenti in presenza tra il primo settembre e l’inizio delle lezioni.

Foto di Ansa