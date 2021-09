Tamponi gratuiti e vaccini in Piazza Duomo, prosegue l’attività

Tamponi gratuiti e vaccinazioni in Piazza Duomo: proseguono le attività

“Prosegue la campagna di somministrazione di tamponi gratuiti nella farmacia comunale di Pettino e in centro storico, dove verrà data continuità anche all’iniziativa volta al rafforzamento della campagna vaccinale in atto”. A darne notizia è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Da oggi, mercoledì 1 settembre, fino alla giornata di domenica prossima sarà possibile sottoporsi a test antigenici rapidi nel punto allestito dalla Croce Rossa Italiana nell’area antistante l’Auditorium di Renzo Piano, nei pressi della Fontana Luminosa. La struttura sarà operativa dalle 15 alle 19 e sarà possibile richiedere l’esame senza necessità di prenotazione.

Da domani, giovedì 2 e sino al 5 settembre, tamponi gratuiti nella farmacia di via Leonardo Da Vinci 27, previa prenotazione nella stessa o al seguente numero telefonico: 0862.321498. Per questo specifico servizio verranno rispettati i seguenti orari: dal 2 al 4 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18; domenica 5 dalle ore 10 alle 13.

Il centro mobile per i vaccini di Piazza Duomo, invece, continuerà la propria attività almeno sino alla fine del mese di settembre e, come accaduto sinora, non sarà necessario fissare un appuntamento per le inoculazioni che si svolgeranno dalle 10 alle 17.

“Ringrazio Afm, Cri e Asl per aver raccolto l’invito a dare continuità a un progetto volto da un lato ad attuare un’azione di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica e, dall’altro, garantire la fruizione di eventi pubblici in sicurezza e a coloro che sono sprovvisti di green pass. In questo fine settimana, infatti, la nostra città ospiterà concerti ed eventi diffusi nell’ambito della rassegna Il Jazz Italiano delle terre del sisma e Le Tracce del drago davanti l’Emiciclo. È prevedibile un’ampia partecipazione di amanti della musica, residenti, appassionati, curiosi, turisti e artisti provenienti da ogni parte d’Italia” spiega il primo cittadino.

“Così come già accaduto nei giorni della Perdonanza sono stati effettuati oltre 1500 tamponi, che si aggiungono ai circa 300 vaccini eseguiti in Piazza Duomo, abbiamo ritenuto importante proseguire con quello che, con questi numeri, si è rivelato uno screening sulla popolazione, sempre molto utile per tracciare la popolazione, continuando, al contempo, ad incentivare i cittadini a vaccinarsi. Rinnovo i sentimenti di gratitudine a quanti, con grande spirito di servizio e dedizione, contribuiranno a rendere un servizio così rilevante per la comunità”.