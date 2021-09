Il chirurgo aquilano Renato Di Marco è il nuovo responsabile di senologia a Teramo

Renato Di Marco, chirurgo senologo aquilano in forze presso la Asl di Teramo è il nuovo responsabile facente funzioni della u.o di senologia dell’ospedale Mazzini.

Renato Di Marco 59 anni, subentra al dottore Maurizio Brucchi, attuale direttore sanitario aziendale della Asl di Teramo.

Di Marco, già dirigente medico presso la u.o di senologia dell’Aquila dal 2005 al 2010, vanta esperienze all’estero, in Inghilterra, sempre nel settore della senologia e della chirurgia oncoplastica. Nel Regno Unito si è dedicato alle nuove tecniche sull’oncoplastica ed è stato riconosciuto ‘honoray consultant breast surgeon’ presso il Whipps Cross University Hospital di Londra.

In Italia ha frequentato masterclass presso l’istituto Regina Elena di Roma e l’istituto tumori di Milano.

Convinto sostenitore dell’importanza dello screening e della prevenzione, soprattutto per la diagnosi precoce del tumore della mammella, come spiegato in questa intervista rilasciata al Capoluogo durante lo scorso lockdown.