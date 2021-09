Diversi paesi isolati in Valle Roveto: niente tv e linea Tim a singhiozzo

Hanno acceso la tv e si sono accorti che nessun canale era visibile. Piovono segnalazioni da Grancia, Morino, San Vincenzo e Civitella Roveto.

Non è solo un ‘problema’ di tv, ma anche di linea Tim, che va e viene da questa mattina.

Il problema, registrato in molti Comuni rovetani, dipende – con ogni probabilità – dai lavori per la fibra ottica a Civita d’Antino, il paese che ha sul proprio territorio diversi ripetitori installati, sia per il segnale Tim che per le reti televisive.

Proprio per permettere lo svolgimento di questi lavori, la ditta che sta eseguendo le operazioni ha dovuto richiedere lo stop della fornitura dell’energia elettrica, dalle 9 del mattino fino alle 17 di oggi pomeriggio.

Staccata la corrente, quindi, i paesi vicini – che fanno riferimento proprio ai ripetitori di Civita d’Antino – sono rimasti con segnale assente.

La coincidenza di date con l’inizio della fase di passaggio al nuovo digitale terrestre ha fatto preoccupare molti: ricordiamo, però, che in Abruzzo si potrà ancora continuare ad utilizzare il proprio televisore almeno fino ad aprile 2022, quando comincerà il passaggio ufficiale al DVB-T2, come Il Capoluogo vi aveva spiegato qui

Se tutto andrà come da programma, allora, il segnale tv e Tim dovrebbe tornare regolarmente a partire dalle 17 di oggi in tutti i Comuni rovetani interessati dalla problematica.