Transumanza e tratturi, non solo tradizione: il futuro corre sulle Parcovie 2030

L’AQUILA – Otto Consigli regionali sottoscrittori, altri quattro che hanno già avanzato manifestazione d’interesse: le Parcovie 2030 per rendere “materiale” il riconoscimento della Transumanza patrimonio immateriale dell’Unesco rilanciando i tratturi e i territori.

“Non è un’operazione nostalgia, ma un progetto che parte dalla tradizione per guardare al futuro“. È iniziato ieri, prima a Palazzo dell’Emiciclo e poi sul palco del Teatro del Perdono in chiusura della Perdonanza 2021, il percorso che porterà a Parcovie 2030, un progetto transnazionale di valorizzazione territoriale che parte dal rilancio dei tratturi e si concretizza attraverso il partenariato “Terre rurali d’Europa” con l’Agenzia per lo Sviluppo Rurale Moli Gal (ASVIR MOLIGAL) S.C.R.L. già sottoscritto da 8 Consigli regionali e altri 4 che hanno avanzato manifestazione d’interesse. Obiettivo dichiarato del progetto, nato all’indomani del riconoscimento della Transumanza come Patrimonio immateriale UNESCO, quello di dare alla stessa Transumanza una vera e propria “infrastruttura” attraverso i tratturi, in modo che da patrimonio “immateriale” diventi “materiale”. Il Consiglio regionale d’Abruzzo, con il presidente Lorenzo Sospiri, è capofila dell’iniziativa coordinata dal presidente del Consiglio regionale veneto, Roberto Ciambetti, presente ieri a L’Aquila con i colleghi di Puglia e Basilicata, Loredana Capone e Carmine Cicala. “Ho trovato grande impegno e determinazione – ha sottolineato quest’ultimo – perché da questo progetto si può ottenere tanto, in termini di ambiente, sviluppo sostenibile, economia. Facciamo che la sottoscrizione di questo partenariato trovi risposte adeguate”. Sulla stessa lunghezza d’onda la presidente Capone: “Questa volontà di collaborazione rappresenta una nota positiva; non si tratta di una collaborazione estemporanea, ma abbiamo creduto da subito in questo progetto e intendiamo portarlo avanti”.

Le interviste ai presidenti Roberto Ciambetti e Lorenzo Sospiri e al vicepresidente Roberto Santangelo.

I dettagli del progetto sono stati poi illustrati dal Tavolo tecnico e dalla Cabina di regia, rappresentata per l’Italia da Nicola Di Niro, a partire dall’accordo di partenariato che ha definito i seguenti obiettivi: valorizzare i territori rurali e le risorse sopra essi esistenti per ricondurre l’uomo a custode, tutore e gestore del territorio; evitare lo spopolamento e riqualificare il lavoro; sostenere il benessere del territorio per mettere in evidenza le qualità e lo stile di vita di coloro che lo abitano; individuare, valorizzare e rivitalizzare il patrimonio e le infrastrutture presenti sulla rete tratturale; recuperare il patrimonio storico, culturale, ambientale e delle tradizioni della civiltà agropastorale; valorizzare eventi legati alla conoscenza e alla promozione della transumanza; formare e informare con attività multidisciplinari; garantire la tutela della biodiversità, monitorare i cambiamenti climatici, valorizzare gli aspetti turistici, culturali e commerciali.

Come detto, non si tratta di un’iniziativa che interessa esclusivamente le regioni d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna), ma coinvolge regioni di Spagna, Francia, Grecia, Finlandia, Norvegia, Svezia e Albania.

La presentazione