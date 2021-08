Perdonanza 2021, oltre 1500 tamponi gratuiti e 294 vaccini somministrati

Perdonanza, oltre 1500 tamponi gratuiti dal 20 al 30 agosto. In Piazza Duomo somministrati 294 vaccini.

Sono oltre 1500 i tamponi somministrati dal 20 al 30 agosto gratuitamente ai cittadini sprovvisti di Green pass per assistere agli appuntamenti della Perdonanza Celestiniana, mentre nel punto mobile in piazza Duomo, dove non era necessaria la prenotazione, sono stati effettuati 294 vaccini dall’Azienda sanitaria locale.

Nelle farmacie comunali di Pettino e Coppito su 1031 persone sottoposte a test antigenico (di cui 122 a pagamento perché richiesto da utenti in possesso di certificazione verde ma che hanno scelto ugualmente di essere controllati) 4 sono risultate positive; 6 positivi, invece, sono stati individuati grazie alla struttura allestita dalla Croce Rossa nell’area del Castello cinquecentesco, in cui sono state registrate 534 presenze.

“Numeri importanti” ha commentato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi “che testimoniano la validità di un’iniziativa promossa per salvaguardare la salute pubblica, incentivare la campagna vaccinale e consentire a residenti e turisti interessati a partecipare agli eventi previsti nel cartellone della Perdonanza, nonostante fossero privi di green pass per i motivi più disparati (dalle fragilità che non consentono di sottoporsi alle inoculazioni al mancato completamento del ciclo di vaccinazione perché in attesa della seconda dose)”.

“Il mio sentito ringraziamento va ad Afm, Cri, Asl, e a tutto il personale coinvolto in questo importante sforzo collettivo: medici, infermieri, farmacisti, volontari e quanti hanno con grande spirito di abnegazione hanno collaborato con l’amministrazione per garantire un servizio molto utile all’intera comunità”.