Ospitalità profughi afghani, Francesco De Santis: “Bene iniziativa del sindaco”

Afghanistan, Francesco De Santis (Lega): “Ospitalità della città per donne e bambini scappati dal regime dei Talebani , bene iniziativa del Sindaco”.

“Sosteniamo – scrive in una nota il Capogruppo della Lega in Comune Francesco De Santis – l’iniziativa concordata e promossa con il Sindaco Pierluigi Biondi per accogliere in città una piccola parte dei profughi afghani ospitati al momento nei centri d’Abruzzo. La situazione relativa all’immigrazione clandestina in Italia è al collasso, con un Ministro dell’Interno del tutto inesistente sull’emergenza sbarchi e la crisi Afghana rischia di essere l’ennesimo cavallo di troia per gli immigrazionisti dell’Ue. Ma in questo momento particolare – specifica De Santis – auspichiamo di poter accogliere ed aiutare le donne ed i bambini evacuati da Kabul che hanno perso, per colpa della violenza islamista dei Talebani, padri e mariti. Con il supporto dell’associazionismo aquilano e con i controlli dell’antiterrorismo possiamo scrivere una pagina d’accoglienza vera e senza ipocrisie. Proprio come la Lega e il nostro Segretario Matteo Salvini hanno sempre ribadito. Porte aperte e sostegno per donne e bambini, senza permettere però all’Ue di approfittare della generosità del popolo italiano.”