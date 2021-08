Impresa e cultura a L’Aquila, incontro con l’ambasciatrice del Madagascar

L’AQUILA – Cultura e impresa, l’assessore Aquilio incontra l’ambasciatrice del Madagascar.

La possibilità di scambi culturali e imprenditoriali è stata al centro dei colloqui tra l’ambasciatrice del Madagascar in Italia, Tianamahefa Onipatsa Helinovo, e l’assessore ai Rapporti internazionali del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, che ha rappresentato la Municipalità del capoluogo d’Abruzzo su delega del sindaco Pierluigi Biondi. La rappresentante diplomatica dell’isola africana, in visita in città, era accompagnata da Edmond Ranaivosoloarimalala, consigliere economico e commerciale dell’ambasciata, dall’interprete Luciana Rajaobelina e dall’imprenditore Nello Ciccani.

“L’ambasciatrice – ha spiegato l’assessore Aquilio – ha manifestato interesse nei confronti della città e del territorio, anche ai fini di eventuali gemellaggi e di scambi culturali e turistici. Ha inoltre riferito come il Presidente del suo Paese abbia istituito una particolare festa delle regioni in occasione della quale imprenditori interessati ad investire in opere infrastrutturali ed eco compatibili possono partecipare per prendere visione diretta delle opportunità offerte dal Madagascar. Si è parlato anche dell’offerta formativa fruibile in città – ha proseguito l’assessore Aquilio – e di come possano arrivare a livello regionale progetti di cooperazione finalizzati alla formazione di specifiche professionalità. In particolare, ha mostrato interesse per l’offerta formativa universitaria, particolarmente apprezzata anche come destinazione per i loro studenti. L’ambasciatrice ha quindi espresso l’auspicio che possano seguire ulteriori rapporti finalizzati a formalizzare intese per la cura degli interessi reciproci” ha concluso l’assessore Aquilio.