Elezioni Sulmona, 17 liste per 4 candidati alla carica di sindaco

SULMONA – Si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste per le elezioni comunali, già 17 quelle pronte a sostegno dei 4 candidati alla carica di sindaco.

Stringono i tempi per la presentazione delle liste, che per le amministrative di Sulmona arrivano a 17, suddivise a supporto dei 4 candidati alla carica di sindaco: Vittorio Masci per il centrodestra, Gianfranco Di Piero per il centrosinistra, M5S e civici, Andrea Gerosolimo, supportato da liste civiche ed Elisabetta Bianchi, anch’essa supportata da civici.

Ogni candidato si schiera con una folta rappresentanza di liste, a parte Elisabetta Bianchi che si presenta ai nastri di partenza con una sola: 4 sono invece quelle per il centrodestra di Masci, 5 per Di Piero e ben 7 per Andrea Gerosolimo, per un totale di 17 liste che porteranno in campagna elettorale oltre 250 candidati.

Elezioni Sulmona, lo schieramento di centrodestra.

Il centrodestra, con Vittorio Masci candidato sindaco, si presenta con 4 liste: le formazioni “tradizionali” di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il supporto in più della lista Masci Sindaco.

Il centrosinistra e M5S.

Più corposo lo schieramento del centrosinistra, rinforzato dalla presenza del M5S e civici. A sostegno di Gianfranco Di Piero di saranno infatti 5 liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sulmona Libera e Forte, Sbic Sulmona Bene in Comune e Intesa per Sulmona.

Elezioni Sulmona, i civici.

Per quanto riguarda gli schieramenti civici, se Elisabetta Bianchi si presenta con una sola lista, Andrea Gerosolimo corre con ben 7 liste a supporto: Sulmona al Centro, Fare Sulmona, Avanti Sulmona, Sulmona Arte, Popolo di Sulmona, Territorio Futuro e I democratici.

In tutto sono oltre 250 i candidati che, con i “rinforzi” dell’ultim’ora potrebbero tranquillamente arrivare a 300. Tra i candidati già presenti nella passata consiliatura, ci sono Elisabetta Bianchi (candidata sindaco) e i candidati consiglieri Antonio Di Rienzo, Luigi Santilli, Marina Bianco, Antonio Pezzella, Roberta Salvati e Mauro Tirabassi. In lizza anche la consigliera regionale Antonietta La Porta. Non sarà della partita, invece, il sindaco uscente Anna Maria Casini, né come candidata sindaco, né come candidata consigliera.