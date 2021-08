Campo Imperatore, notte sotto zero: temperature frizzanti di fine agosto

Minime frizzanti nell’aquilano, a Campo Imperatore si sfiorano i 3 gradi sotto zero.

-2,8° registrati nella notte sulla Piana di Campo Imperatore. Questa mattina l’aria è particolarmente frizzante un pò su tutto l’aquilano, grazie all’aria fredda arrivata nel weekend e ad un’inversione termica notturna ben strutturata.

Cielo sereno e vento debole hanno permesso anche temperature sotto zero sugli altopiani appenninici. Spiccano i -2.8°C di Pietrattina (Castel del Monte, in collaborazione con Cetemps) e i -2.6°C di Marsia (stazione di Meteo Abruzzo). Più in basso, Cascina ha registrato 0.8°C mentre nella conca aquilana sono significativi i 5.1°C di Scoppito (loc. Ponte San Giovanni), i 5.4°C di Pizzoli (Loc. Cermone) e i 5.7°C di Colle di Roio!

Queste le informazioni raccolte da www.meteoaquilano.it . Notti e albe frizzanti nell’aquilano, ci sarà il colpo di coda dell’estate?