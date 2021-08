L’Aquila, 40 artisti all’Emiciclo per la mostra collettiva di pittura

L’AQUILA – All’Emiciclo la mostra di pittura collettiva: 40 gli artisti partecipanti.

Si è svolta ieri la mostra di pittura collettiva organizzata dalla Galleria “Teofilo Patini” in collaborazione con “Stampe 99” e l’Associazione culturale “Saturnino Gatti”. L’evento si è tenuto presso il colonnato del Consiglio Regionale a L’Aquila, con la partecipazione delle istituzioni, nella figura del Vice Presidente della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo e in rappresentanza del Sindaco Biondi, e il consigliere comunale Ferdinando Colantoni.

La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 40 artisti che hanno esposto le loro opere. Molti visitatori hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. La mostra ha registrato anche la presenza di Orietta Berti, che ha salutato i presenti con affetto e cordialità.

Alla fine della manifestazione è stato consegnato un diploma di partecipazione.

Il Vice Presidente Regionale, Santangelo, ha ringrazioto l’organizzazione, sottolineando l’attenzione verso il mondo della cultura. Colantoni ha evidenziato la notevole partecipazione degli artisti e la vitalità del comparto. L’ideatore della manifestazione Gaetano Michetti ha ringraziato “99 Stampe” per la grafica e la collaborazione professionale dimostrata annunciando che presto aprirà una galleria nel centro città. Il Presidente dell’associazione “Saturnino Gatti” che ha collaborato alla realizzazione alla manifestazione ha espresso soddisfazione per la buona riuscita dell’evento. Franco Marulli, Presidente dell’Associazione ha sottolineato come gli artisti coralmente abbiano risposto e come questa presenza sia espressione di una città che a livello culturale si muove in maniera corale; Marulli inoltre annuncia che l’associazione sta organizzando una prima estemporanea di pittura sul tema della Transumanza, Patrimonio immateriale dell’umanità, ma anche patrimonio del comprensorio aquilano, visto che uno dei più grossi “trattuti”, istituito con Regio Decreto, partiva da Collemaggio.