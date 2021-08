L’Aquila legge Dante, continua il viaggio del Sommo Poeta nel Paradiso 

I prossimi appuntamento del progetto “L’Aquila legge Dante”.

“L’Aquila legge Dante”, il progetto del Comune dell’Aquila dedicato al poeta fiorentino e al settecentenario della sua morte, prosegue nella sua pubblicazione giornaliera e, nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre, nuovi interpreti si avvicenderanno nella lettura dei canti paradisiaci accompagnati sempre dalla prosa dell’artista Simone Cristicchi.

Primo interprete della settimana sarà il Colonnello Gabriele Nastasi, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza dell’Aquila, con il canto XVIII, in cui protagonista è ancora Cacciaguida, antenato del poeta. Con lui e Beatrice, Dante ascenderà al cielo di Giove.

Il canto XIX sarà letto dal regista spagnolo Victor Perez il 31 agosto e la lettura proseguirà il primo settembre con il canto XX da parte di Roberta Vacca, compositrice e docente del Conservatorio aquilano “Alfredo Casella”: Dante incontra alcuni personaggi del mito e della storia classica, tra cui l’Imperatore romano Traiano ed il leggendario Enea, stupendosi di quanti pagani siano in Paradiso.

Sarà il medico Desiree Biccirè a leggere il canto XXI il 2 settembre, per l’ascesa di Dante e Beatrice al cielo di Saturno dove San Pier Damiani spiegherà al vate l’imperscrutabilità della predestinazione, mentre San Benedetto e la sua invettiva contro i benedettini corrotti saranno i protagonisti del canto XXII il 3 settembre, letto dall’astrofisica di livello internazionale Marica Branchesi, professore associato del Gran Sasso Science Institute e aquilana per scelta, in cui Dante e l’amata Beatrice ascenderanno al Cielo delle Stelle Fisse.

I canti XXIII e XXIV chiudono la settimana e sono affidati alla lettura di Elvira Di Bona, filosofa e scrittrice, e del medico Giulio Mascaretti. Dante incontrerà San Pietro e San Giacomo che lo esamineranno sulla forza della sua fede, ma soprattutto il sommo poeta assisterà al trionfo della Vergine Maria e di Cristo guidato dal sorriso della sua amata Beatrice e circondato da anime beate che intonano il Regina coeli.

Set delle riprese saranno ancora gli affascinanti luoghi aquilani mentre l’accompagnamento musicale è ancora il canto sacro polifonico di Carlo Gesualdo del XXVI secolo dedicato alla Madonna.

Il Comune dell’Aquila ha realizzato il progetto con la collaborazione delle associazioni aquilane operanti nel settore teatrale, individuate grazie ad un avviso pubblico e, in particolare, l’associazione culturale Ricordo, Abruzzo Danza e Spettacolo, Brucaliffo, I Guastafeste, Animammersa, Teatrabile, Associazione C.S. L’Aquila Danza Teatro dei 99.