Velino, mai più tragedie: siglato l’accordo per le scalate in sicurezza

Un messaggio di speranza, per vivere la montagna in sicurezza. Dalla tragedia del Velino un progetto di formazione per le scuole: “Mai più tragedie. Viviamo la montagna, conosciamola e conosciamoci”.

La conferenza, tenutasi in Comune questa mattina, segue la celebrazione eucaristica di qualche giorno fa ai piedi del Velino, all’altezza del rifugio Casale da Monte: dove, alla presenza di istituzioni, familiari delle vittime del Velino e dei rappresentanti dei soccorritori, si è tenuta una Santa Messa, a margine della quale è stato annunciato un protocollo per vivere la montagna in sicurezza. Un protocollo siglato ufficialmente oggi, all’interno della sala consiliare di Palazzo città. Il progetto vedrà le scuole ricoprire un ruolo di primo piano.

“Il progetto ha un grande valore e si nutre di un profondo senso di appartenenza. Quanto accaduto lo scorso gennaio non potrà mai essere dimenticato e questo protocollo sperimentale vuole evitare che si ripetano tragedie”, ha spiegato il vice sindaco Domenico Di Berardino nel corso della conferenza stampa, che Il Capoluogo vi ha mostrato in diretta.

“Noi, come istituzione, abbiamo sentito il dovere di coinvolgere e chiamare in causa le nuove generazioni, i giovani, per imparare da questo dramma e trarne una forza d’animo per potere proseguire con sicurezza il percorso dell’esistenza. Volevamo dare una grande risposta di solidarietà, sostegno e speranza e speriamo che questo protocollo, frutto di un lavoro andato avanti per mesi, possa raggiungere l’obiettivo prefissato, nella sicurezza di tutti”.

Cultura della montagna, nomenclatura relativa alla montagna, primo soccorso e auto-soccorso, lettura delle carte, elementi di base di topografia, meteorologia, gestione delle emergenza, attrezzature. Questi alcuni dei principali elementi che saranno alla base dell’attività formativa predisposta e prevista nell’accordo siglato.

L’assessore Gallese ha illustrato i dettagli del progetto. “Questo accordo nasce in memoria dell’eredità morale lasciata dalla tragedia del Velino e nasce grazie ai familiari dei quattro escursionisti, perché il progetto è stato voluto soprattutto da loro e da loro, assieme alle associazioni di categoria ci è stato presentato. Di conseguenza, noi lo abbiamo girato alle scuole. Da qui parte il nostro percorso di riconoscenza alla grande passione che questi ragazzi hanno dimostrato, un amore sconfinato per la natura e per le nostre montagne. È giusto che i nostri ragazzi vivano le montagne del nostro territorio, che ci circondano e ci osservano ogni giorno: ma è anche nostro dovere permettere che le montagne possano essere vissute in sicurezza, per quanto ci è possibile fare”.

Quindi studio delle montagne, delle peculiarità ambientali, dei rischi. “Questo progetto non è fine a sé stesso. I dirigenti scolastici hanno accettato di inserire questa formazione anche nel PCTO del percorso di alternanza scuola lavoro: quindi questo corso farà parte del Curriculum formativo dei ragazzi”. Il protocollo firmato oggi, infatti, prevede un corso di 30 ore di formazione sulla sicurezza in montagna, che vedrà gli studenti svolgere prove sia teoriche che pratiche.

Il protocollo è preliminare, sarà implementato anche in base alle disposizioni delle singole scuole.

Roberta Palermini, vice presidente Ance L’Aquila, ha spiegato: “Si tratta di un progetto importantissimo, sia per il suo carico emotivo sia per la grandissima collaborazione tra associazioni ed enti per arrivare alla stesura del protocollo. Quando le associazioni di categoria si sono riunite e hanno pensato fosse giusto portare avanti un’attività di formazione sul vivere la montagna in sicurezza è arrivato il momento più difficile, quello più delicato, quello di condividere l’iniziativa con le famiglie, orfane dei loro angeli. Perché noi volevamo che il progetto portasse l’impronta dei ragazzi che sul Velino hanno perso la vita. Proprio dal confronto con i familiari è partito questo progetto, sono stati loro a darci la forza, il sostegno e un contributo fondamentale ai fini di quanto è stato raggiunto. Chi aderirà al progetto conoscerà veramente la montagna e conoscerà se stesso, le sue capacità e i suoi limiti”.