Sinisa Mihajlovic ad Avezzano, la visita non passa inosservata

Qualcuno lo ha riconosciuto, qualcun altro no. Nuova tappa in Abruzzo, ieri, per mister Sinisa Mihajlovic, che torna spesso in provincia dell’Aquila, a Cappadocia.

La famiglia di sua moglie Arianna, infatti, è originaria della frazione di Petrella Liri, per questo, già negli anni scorsi, sono stati molti gli avvistamenti di Sinisa Mihajlovic nella Marsica, con tanto di foto, selfie e autografi chiesti all’attuale mister del Bologna.

Questa volta Sinisa è stato ‘avvistato’ ad Avezzano. Una tappa, la sua, probabilmente mordi e fuggi: Mihajlovic è impegnato nelle prime giornate di campionato alla guida dei rossoblù, che affronteranno nel weekend l’Atalanta, a Bergamo.

Mihajlovic ha fatto tappa in una delle attività in città, ad Avezzano, e non ha rifiutato di scattare una foto con il suo sorriso sempre presente.

Lo scorso 11 agosto era stata sua moglie Arianna a postare uno scatto che li ritraeva sorridenti sulla seggiovia di Camporotondo, la località turistica nel comune di Cappadocia.

A quando la prossima visita di mister Sinisa nella Marsica? Chissà…intanto noi facciamo il tifo per lui.