Scuola nazionale Vigili del Fuoco, trasferimenti da 1° settembre: 14 famiglie erano già andate via

L’AQUILA – Incontro tra il Comune e i delegati dei residenti al Progetto CASE di SASSA. Intanto ultimato il censimento, sulle 183 iniziali sono 169 le famiglie che si dovranno trasferire nell’ambito del progetto della Scuola nazionale Vigili del Fuoco.

Ha risposto alle domande dei delegati dei residenti del Progetto CASE di Sassa l’assessore Vito Colonna, in vista dei trasferimenti dovuti alla realizzazione del progetto della Scuola nazionale dei Vigili del Fuoco, che prevede alloggi degli allievi in 18 palazzine dello stesso Progetto CASE, con conseguente trasferimento degli inquilini. Adesso i delegati dovranno riferire agli inquilini coinvolti, ma intanto si è conclusa l’attività di censimento presso le palazzine interessate.

Come spiegato a IlCapoluogo.it dall’assessore Vito Colonna, inizialmente erano 183 le famiglie che risultavano “su carta” alle palazzine del Progetto CASE di Sassa in cui andranno gli allievi dei Vigili del Fuoco. Al termine del censimento, però, le stesse sono scese a 169. Evidentemente 14 famiglie avevano già lasciato gli alloggi, senza farne comunicazione al Comune.

Confermata intanto la data del 1° settembre per i primi trasferimenti.

L’Aquila, il progetto della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il progetto della Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco porta la firma del senatore Gateano Quagliariello, che aveva predisposto un emendamento apposito – presentato alla Camera dalla parlamentare Emanuela Gagliardi del Gruppo Coraggio Italia – e che ha visto una grande battaglia dopo una prima risposta negativa da parte della Ragioneria, in quanto ritenuto inammissibile: “La nostra attività non si è mai fermata. Una volta riconosciuto l’emendamento come ammissibile, – ha spiegato il senatore Quagliariello – con i fondi necessari, potrà ora accadere per la Scuola Nazionale ciò che non è mai accaduto per tantissime opere pubbliche a L’Aquila: cioè la Scuola potrà essere realizzata e completata in tempi brevi, senza trascinarsi per decenni. Essere riusciti a fare rientrare l’opera tra quelle che prevedono un Commissariamento nell’ambito delle risorse del Recovery è un grande successo. Ho seguito il progetto fin dal principio. Impossibile non sottolineare come per L’Aquila si tratti di un’opportunità unica. La città è sempre più avviata lungo la strada di Capitale della Resilienza. Un progetto che può considerarsi un valore aggiunto e che è necessario si sposi al meglio con le esigenze dei cittadini aquilani. Bisognerà lavorare in questa direzione”.

La Scuola nazionale di formazione dei Vigili del Fuoco ospiterà da 700 a circa 1000 persone, quando entrerà completamente a regime: ciò si traduce in un ritorno economico importantissimo per il territorio aquilano. Assieme agli allievi a L’Aquila arriveranno le loro famiglie. La scuola, inoltre, offrirà nuovi posti di lavoro, contribuendo a definire un rilevante indotto economico. Sarà il Progetto Case di Sassa con le sue 18 palazzine ad ospitare la Scuola Nazionale e, di conseguenza, le famiglie attualmente residenti dovranno essere dislocate, come prevede il contratto, che regolamenta l’uso delle strutture residenziali, in caso di necessità sopravvenute da parte del Comune dell’Aquila.

“Nessuno sarà lasciato per strada. – aveva già assicurato l’assessore Vito Colonna al microfono del Capoluogo.it – Sarà nostro impegno e nostra premura cercare di accontentare tutti, nei limiti del possibile, assegnando nuovi alloggi alle famiglie interessate dalla dislocazione”, ci spiega l’assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna, contattato dalla redazione. “Per la nostra città sarà un progetto che garantirà sviluppo e ricchezza, sotto molteplici punti di vista: commerciale e formativo prima di tutto”.

“All’Aquila – ha dichiatato Emanuele Imprudente, vice Presidente della Regione Abruzzo – nascerà un vero e proprio polo didattico dei vigili del fuoco, con funzioni nazionali, in stretto collegamento con le strutture esistenti. Si tratta di una conferma molto importante che deriva da mesi di interlocuzioni e di lavoro certosino, cominciato grazie alla Lega e all’allora ministro Matteo Salvini, inserita nel contesto di una strategia che dovrà coinvolgere anche l’Aeroporto dei Parchi mirata a fare del capoluogo abruzzese un vero Hub dell’emergenza e della sicurezza a livello italiano”

Lo scorso 29 giugno la Giunta comunale di centrodestra, guidata da Pierluigi Biondi, ha dato il via libera allo schema di convenzione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco, per l’istituzione del Centro di formazione. Per la realizzazione del centro di formazione – ottenuto grazie anche all’impegno ed alla volontà dell’allora ministro Matteo Salvini e approvato dal Parlamento con la Legge di Bilancio varata a dicembre – è previsto un finanziamento di quindici milioni nel triennio 2021-2023 e di un milione di euro a decorrere dal 2024. La scuola sarà localizzata, appunto, nell’area del progetto Case di Sassa Nsi che comprende 18 palazzine.