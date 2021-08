Nasce la Women L’Aquila Soccer: il calcio femminile parla aquilano

Al via l’avventura della Women L’Aquila Soccer: una grande possibilità per bambine e ragazze per entrare nel mondo del calcio.

Si parte con la Women L’Aquila Soccer: una nuova avventura nel capoluogo abruzzese che permetterà a bambine e ragazze di entrare a far parte del mondo del calcio.

Una squadra che militerà nel campionato di Eccellenza abruzzese e che raccoglie l’eredità dell’Unione Aquilana, compagine di grande tradizione nell’ambito del calcio femminile. Non solo una grande opportunità per le piccole calciatrici che guardano sempre più con occhi sognanti le loro beniamine, ma, come ha spiegato il Direttore Generale Marco Tobia, “un modo per ridurre il gap con le società della costa e per creare un punto di riferimento sportivo e ‘sociale’, una ‘casa’ dove le ragazze potranno crescere e completarsi per lanciarsi nelle sfide dell’età adulta”.

Un progetto nato dall’idea di Fabrizio Rossi e Maurizio Ianni, che già da tempo hanno iniziato a lavorare per metterlo in pratica.

“Crediamo in questo progetto da più di un anno– ha affermato Ianni, Direttore Tecnico de L’Aquila Soccer School e Supervisore Tecnico della Women L’Aquila Soccer – Nell’Aquilana abbiamo visto un ottimo punto di partenza per le bambine e le ragazze. La nostra mission è questa: dare una spinta al calcio femminile aquilano, mettendo a disposizione le nostre strutture e le nostre qualifiche. Io guardo alla crescita dei bambini e delle bambine attraverso la professionalità”.

A disposizione, dunque, tecnici e professionisti qualificati UEFA, per garantire un alto livello di preparazione alle giovani giocatrici aquilane, il cui quartier generale sarà il campo Federale “N. Mancini”. Presidente rimarrà, invece, Maurizio Panepucci, che porterà avanti, così, il ruolo dell’Aquilana.

“Anni fa – ha affermato – il calcio femminile non veniva ben visto, anzi, a volte era anche deriso. Noi ci abbiamo sempre creduto, così come abbiamo creduto in questo progetto. Abbiamo affrontato qualche difficoltà, anche nell’ultimo anno con il covid che ci ha creato non pochi problemi, ma anche lì, grazie alla professionalità delle figure che ci hanno accompagnato, siamo riusciti a portare le ragazze all’interno delle strutture sportive”.

I risultati e le soddisfazioni, come ha spiegato il Presidente, sono già arrivati, anche se deve trattarsi sempre di un punto di partenza, e non di arrivo.

Due ragazze, infatti, Alessia Ciocca e Jlenia Perilli, hanno iniziato la loro nuova avventura con la SS Lazio, dopo essere state seguite nell’ultimo anno dallo staff tecnico de L’Aquila Soccer School.

Da ricordare, inoltre, la partnership tra la Women L’Aquila Soccer e l’ANCE Giovani L’Aquila, che ha sostenuto e supportato l’iniziativa, facendola esordire con una conferenza stampa nella propria sede, alla presenza di Eleonora Laurini, neo eletta Presidente.