Orchestra da Camera Aquilana, la musica riparte con tre concerti

Tre concerti per ripartire. L’Orchestra da Camera Aquilana ricomincia le attività. I primi tre eventi.

L’Orchestra da Camera Aquilana riprende la sua attività dopo un lungo periodo di sospensione dell’attività legata al Covid, con la realizzazione di 3 concerti nell’ambito della provincia dell’Aquila. “Con grande soddisfazione – sottolinea a IlCapoluogo.it il Maestro Carmine Gaudieri, direttore e fondandore dell’Orchestra, nonché fondatore dell’associazione Athena – ci accingiamo a riprendere le attività che abbiamo dovuto interrompere a causa della pandemia. Ricominciamo dalla provincia dell’Aquila, con tre eventi di qualità, naturalmente tutto organizzato in sicurezza e rigoroso rispetto delle norme anti Covid”.

Nel luglio scorso, la sua associazione ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dello Spettacolo (FUS Fondo Unico dello Spettacolo) 2021 e ora è finalmente pronta per ripartire con le attività concertistiche.

Il primo appuntamento è per giovedì 26 agosto presso il cortile “Montessori” da Avezzano. Il concerto si terrà alle ore 21,45.

Venerdì 27 agosto, invece, l’Orchestra si esibirà presso l’Auditorium del Parco del Castello a L’Aquila, alle ore 21, nell’ambito del cartellone della 727ª Perdonanza Celestiniana. È prevista la prenotazione fino ad esaurimento posti. Per inviare la richiesta è disponibile l’indirizzo mail associazione.athena@alice.it).

Sabato 28 agosto, inoltre, l’Orchestra da Camera Aquilana sarà impegnata alle ore 21 presso il piazzale della chiesa monumentale di Santa Maria ad Cryptas, a Fossa.

In programma musiche di Bach, Vivaldi, Haendel, Mozart e musiche da film di Arlen, Horner, Mancini, e Morricone.

Orchestra da Camera Aquilana del direttore Carmine Gaudieri, la storia.

L’Orchestra da Camera Aquilana è nata nel 1995 nell’ambito dell’Associazione Musicale “Athena” di L’Aquila e si è formata con i migliori diplomati di strumenti ad arco dei Conservatori abruzzesi, in particolare di L’Aquila, per iniziativa del Maestro Carmine Gaudieri, direttore artistico dell’Orchestra. L’Orchestra esegue principalmente musiche del repertorio barocco, talvolta anche con la presenza di strumenti a fiato e recentemente ha affrontato anche il repertorio lirico vocale del 700-800. Ha al suo attivo concerti in Abruzzo, Lazio e nel resto d’Italia e all’estero per importanti società concertistiche (Stagione di Concerti della Normale di Pisa-Società dei concerti di Palermo – Amici della Musica di Matera, Festival di Grottammare, Roma-Milano e altre). Si è esibita in Cina, alla Radio Televisione di Zibo alla Bejiing Hall di Pechino al great Tehater di Changchun.

Ha collaborato con solisti di primo piano, come la mandolinista Dorina Frati (mandolinista solista dei Solisti Veneti), il solista di Bondoneon Massimiliano Pitocco, il violoncellista Luca Provenzani (1° violoncello della RAI di Torino e della Regione Toscana), l’oboista Maurizio Colasanti, i pianisti di fama internazionale Marcella Crudeli e Bruno Canino, il violoncellista Rocco Filippini. È stata diretta da altri direttori, tra cui Nicola Samale. Si è esibita in occasione della Giornata Nazionale della Musica alla presenza dell’allora Ministro Veltroni, al Festival internazionale della Versilia (Corsanico) nella stagione con gli archi della Scala e il tenore Vincenzo La Scola, al “Velia festival”, rassegna internazionale di Musica classica.

Il Maestro Carmine Gaudieri è nato a L’Aquila e ha iniziato lo studio del violino con il Maestro Dino Asciolla presso il Conservatorio di Musica della sua città, diplomandosi in seguito brillantemente sotto la guida del Maestro Luciano Vicari dei Musici. Ha seguito corsi di perfezionamento con H. Szering, W. Brodsky e con Arrigo Pelliccia presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Successivamente ha studiato con Sandor Vegh e Kotè Laszlo presso l’Accademia Superiore di Musica Liszt Ferenc di Budapest. Diplomato in viola, ha studiato Direzione d’Orchestra Sinfonica e d’avviamento al Teatro Lirico. Vincitore di concorsi nazionali svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Ha partecipato a festival e rassegne musicali con tournèe in Svezia, Danimarca, Olanda, Brasile, Ungheria (Accademia Liskt Ferenc), USA e come solista con l’Orchestra Regionale della Campania, con l’Orchestra da Camera di Venezia e in numerosi concerti con l’Orchestra da Camera Aquilana, di cui è fondatore, direttore e solista. Ha collaborato con il Gruppo Carme dei solisti della Scala e come primo violino solista con diverse Orchestre Italiane: Teatro Massimo Bellini di Catania, Sinfonica di Bari, Radio Televisione Svizzera e Italiana suonando in mondovisione. È stato docente di violino al Conservatorio di Pesaro, per diversi anni al Conservatorio Verdi di Milano e attualmente al Casella di L’Aquila. Nel 1990 ha fondato con altri soci l’Associazione Musicale “Athena” con sede a L’Aquila e nel ’95 l’Orchestra da Camera Aquilana dell’Associazione. Ha diretto diverse orchestre italiane con programmi di musica da camera sinfonica e lirica, la filarmonica di Bacau e la East European Philarmonic Orchestra in Italia e all’estero.