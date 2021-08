L’Asd Tagliacozzo 1923 apre la stagione con due novità: calcio e 5 e squadra femminile

Venerdì 27 agosto 2021, nello storico cortile del Palazzo Ducale di Tagliacozzo, la ASD Tagliacozzo 1923 taglia i nastri della stagione calcistica 2021/2022. Sarà questa l’occasione per presentare alcune delle novità di quest’anno, tra cui la sezione di Calcio a 5 e quella di Calcio femminile.

L’obiettivo perseguito dalla ASD Tagliacozzo 1923 è quello di ampliare l’offerta formativa della scuola calcio e del settore giovanile, affiancando il Calcio a 5 al Calcio a 11 e, soprattutto, di avvicinare le giovani atlete a entrambe le discipline.

In particolare, sarà proposto alle scuole del territorio uno specifico progetto – da realizzarsi durante il percorso scolastico, in parallelo alle attività sportive da svolgersi sul campo da gioco – volto a promuovere la conoscenza del calcio e delle sue regole attraverso interventi di “formazione- informazione” di carattere tecnico ed educativo, rivolti non solo alle giovani atlete e ai giovani atleti ma anche ai genitori e agli educatori scolastici.

All’incontro saranno presenti Laura Tinari (delegata al calcio femminile) e Salvatore Vittorio (delegato al calcio a 5) del Comitato Regionale della LND Abruzzo, un rappresentante dell’Istituto Onnicomprensivo Statale “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, il Sindaco e l’Assessore allo Sport del Comune di Tagliacozzo e i dirigenti della ASD Tagliacozzo 1923.