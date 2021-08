Il Fuoco del Morrone accende la Perdonanza 2021: inizia il Giubileo aquilano

Inizia il Giubileo aquilano in una città piena di vita e turisti: il Fuoco del Morrone arriva a Collemaggio. Al via la 727′ edizione della Perdonanza Celestiniana.

È la seconda in epoca covid, la seconda da patrimonio immateriale dell’Unesco. La prima, anche, senza Giovanna Di Matteo, per anni simbolo del corteo storico della Perdonanza.

Ogni anno la Perdonanza Celestiniana regala emozioni uniche: L’Aquila in queste ore è piena di vita e di turisti. Tanti i visitatori che scendono dagli autobus alla Fontana Luminosa; ma c’è anche chi sceglie mezzi alternativi per arrivare in città, come gli escursionisti de Il Cammino di Pietro, che sono giunti da Sulmona insieme a due asini, proprio come fece Pietro da Morrone nel 1294. E ancora: bikers, camminatori, amanti della montagna e delle bellezze architettoniche della nostra città. Quattro passi in città prima dell’arrivo del Fuoco del Morrone.

Il Fuoco del Morrone ha attraversato, dal 16 agosto, i territori solcati da Pietro Angelerio nel 1294: un percorso di pace che unisce tutta l’area dell’aquilano nel segno del perdono. Dopo essere partito dall’eremo di Sant’Onofrio, a Sulmona, aver attraversato la Valle Subequana e la piana di Navelli, la fiaccola è arrivata ieri in territorio comunale, nella frazione di Onna: nel tardo pomeriggio di oggi le ultime tappe, con la partenza da Pianola per raggiungere Collemaggio.

Gli ultimi tedofori, quelli che consegneranno il Fuoco del Morrone al sindaco Biondi per accendere il braciere della pace, sono Beatrice Del Vecchio, 17 anni, studentessa del liceo classico Domenico Cotugno, e Marco Iacobucci, anche lui 17 anni, studente del liceo scientifico “Bafile”. Il Movimento Celestiniano, organizzatore dell’iniziativa che si svolge ininterrottamente da 42 anni, li ha scelti per la loro costante presenza nel cammino del perdono anche negli anni trascorsi e per i brillanti risultati scolastici ottenuti, nonostante i disagi dovuti alla didattica a distanza, necessaria per un lungo periodo a causa del covid-19.

Alle 20:30 l’inaugurazione ufficiale, con la consegna della fiaccola al sindaco e presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi, che provvederà all’accensione del tripode della pace davanti alla basilica di Collemaggio e a proclamare l’apertura della Perdonanza 2021. Prima dell’accensione del braciere, gli interventi istituzionali del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, dell’Arcivescovo dell’Aquila, Cardinale Giuseppe Petrocchi e dello stesso sindaco Biondi.

“Siamo contenti di aver vinto questa sfida: è un modo per dire che la cultura, il messaggio di Celestino e il Fuoco sono più forti di qualsiasi altra cosa” ha detto ai nostri microfoni il sindaco Pierluigi Biondi poco prima dell’arrivo della fiaccola. “Abbiamo visto l’impegno messo da tutti, nessuno escluso, per far sì che tutto si svolga correttamente. E’ un grande esempio di una città laboriosa che è pronta, con sobrietà e giusto raccoglimento religioso, ad iniziare questa settimana di festeggiamenti”. Celestino V racconta il perdono come valore universale e ci esorta a varcare la porta Santa perchè perdonando sè stessi, si perdonano gli altri”

Di orgoglio per L’Aquila e l’Abruzzo e dell’importanza del messaggio di pace, ripresa, speranza e forza parla il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. “Donarsi per far crescere i nostri ragazzi, la scienza come momento di innovazione: quest’anno il messaggio di Celestino è stato calato su queste tematiche. È un momento di forza da cui ripartire”.

“Dobbiamo ancora imparare tanto dal messaggio di Celestino”, aggiunge l’Onorevole Stefania Pezzopane. “La Perdonanza attinge dai fondi del 4 per cento. Vanno bene le star, gli artisti, ma diciamolo: la vera star è Celestino V e il messaggio del suo perdono”.

Perdonanza 2021, Collemaggio scenario del Teatro del Perdono

La Basilica di Collemaggio fa da scenario al Teatro del Perdono dove, per una settimana, si alterneranno artisti, cantanti, attori. 2600 i posti a disposizione, tutti da prenotare: necessario il Green Pass o, in alternativa, aver effettuato un tampone con esito negativo nelle ultime 48 ore. Per chi non è in possesso di green pass, sarà possibile effettuare i tamponi in due farmacie comunali oppure presso la postazione mobile della CRI all’Auditorium del Castello

Perdonanza 2021, lo spettacolo inaugurale: “Un canto per la rinascita – di viaggio e di cuore”.

Tanti artisti di primo piano saliranno dalle 21.30 circa sul palco antistante la basilica di Collemaggio (denominato “Teatro del Perdono”), nell’ambito dello spettacolo “Un canto per la rinascita – di viaggio e di cuore”. Si tratta di un evento ideato dal direttore artistico della Perdonanza, maestro Leonardo De Amicis, e scritto insieme con Paolo Logli. La serata sarà presentata anche quest’anno dalla conduttrice televisiva Rai Lorena Bianchetti. Roby Facchinetti, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Simone Cristicchi e Orietta Berti illumineranno la serata con la scenografica della basilica di Santa Maria di Collemaggio, accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e dai cori della Schola Cantorum di San Sisto e della Corale L’Aquila, tutti diretti dal maestro De Amicis. “Il tema principale è sempre quello della rinascita – ha spiegato il maestro De Amicis – e il focus specifico è sul viaggio come metafora della vita e sul cuore, che rappresenta ciò che desideriamo, ciò che ci fa stare bene”.

Le prove del concerto di questa sera

Per questa ragione, i brani degli artisti saranno orientati su questi temi. Roby Facchinetti eseguirà, tra l’altro, “Rinascerò rinascerai”, un inno alla forza dedicato alla sua città natale, Bergamo, per incitarla a resistere all’epidemia da covid-19, che in quelle zone, lo scorso anno, ha avuto gli effetti più tremendi. Un brano il cui testo è stato scritto da un altro componente dei Pooh, Stefano D’Orazio, scomparso a novembre dello scorso anno.

L’intervista a Roby Facchinetti di Loredana Lombardo

A proposito di viaggio, Irene Grandi interpreterà, tra l’altro, un suo storico successo “Prima di partire per un lungo viaggio”, mentre Michele Zarrillo eseguirà, nel suo repertorio, “Cinque Giorni”. Simone Cristicchi, già direttore del Teatro Stabile dell’Aquila e voce narrante di “L’Aquila legge Dante”, progetto del Comune dell’Aquila per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, si esibirà in alcune recitazioni e canterà, tra l’altro, il suo successo del 2019, “Abbi cura di me”. Con i suoi 60 anni di carriera straordinaria, Orietta Berti si presenterà all’Aquila con alcuni dei suoi numerosissimi brani. Riaffermatasi al grande pubblico proprio quest’anno con “Mille”, cantato insieme con Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti offrirà al pubblico di Collemaggio anche questa canzone, eseguendola ovviamente da sola.

Ma durante le prove, uno spezzone lo ha regalato anche ai lettori del Capoluogo…

