Dal lago alla Laga, Campotosto paradiso del trekking

I sentieri intorno al lago di Campotosto nel cuore del parco del Gran Sasso e Monti della Laga.

Monti della Laga – Dalle sponde del lago di Campotosto hanno inizio splendidi sentieri in direzione dei Monti della Laga, con i profondi fossi dal terreno impermeabile e lastroni di arenaria che formano cento e cento suggestive cascate di acqua cristallina e ghiacciata. Dal ponte sul rio Fucino il tracciato per escursionisti allenati si snoda tra le ginestre e boschi in direzione del Monte di Mezzo, la Laghetta e oltrepassa il confine di regione verso il Monte Gorzano, il più alto monte del Lazio con i suoi 2458 metri di altitudine.

Attraversa la radura de Il Coppo, località di notevole interesse paesaggistico, incrocia il famoso Sentiero Italia, si affaccia sulla Costa Sola, ridiscende sul Colle del Vento e la cresta di Peschio Menicone in uno splendido balcone a volo d’uccello sul lago di Campotosto.

Dalla Sella della Laga e la sorgente detta “pane e cacio” il tracciato si insinua verso Cesacastina e le Cento Fonti, in provincia di Teramo. Sono sentieri di nicchia, per l’escursionismo attento e non di massa in una zona incontaminata e vergine, ma che è giusto renderla fruibile. “Per fare questo – dice il sindaco Luigi Cannavicci – occorre avere un congruo finanziamento per installare totem e bacheche informative, ripulire i sentieri ed apporre segnaletica orizzontale e verticale secondo la normativa CAI, come la vicina Amatrice. Ed anche il parco su questo può fare molto”.

“Abbiamo il Sentiero Italia, quello delle Terre Mutate, il Sentiero Natura, ma vorrei dedicarmi alla realizzazione e alla promozione del territorio e delle potenzialità che ha. A questo proposito domenica mattina ci sarà Legnini per fare una tappa delle Terre Mutate”.