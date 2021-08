Perdonanza 2021, il Fuoco del Morrone attraversa la Valle Subequana

Stamattina l’arrivo della fiaccola a Molina Aterno, con il Fuoco del Morrone scortato dal Movimento Celestiniano.

La fiaccola è partita il 16 agosto dall’Eremo di Sant’Onofrio (Sulmona) e giungerà all’Aquila, al piazzale di Collemaggio, la sera del 23 agosto.

Qui sarà consegnata nelle mani del sindaco Pierluigi Biondi e con essa il primo cittadino accenderà il tripode della pace, dando il via alle celebrazioni della 727esima Perdonanza celestiniana.

Il 25 luglio del 1294 Pietro da Morrone iniziò il suo viaggio dall’eremo di Sant’Onofrio al Morrone (Sulmona) verso L’Aquila per arrivare a Collemaggio, dove verrà proclamato con il nome di Papa Celestino V. Nel suo tragitto, sono due i prodigi che gli vengono riconosciuti. A Castelvecchio Subequo, centro francescano, il Santo scese dall’asinello per passare la notte nel convento: un giovane paralitico venne miracolato alla sua presenza.

E ancora, ad Acciano, il 26 luglio:

”Mentre egli passava per il borgo di detto castello di Acciano per andare in L’Aquila a ricevere la corona dell’Apostolato a cui era stato assunto, guarì con la sua benedizione dal male caduco (epilessia) Dorricello, fratello di Berardo di Gordiarno di Acciano, come riferirono Velletta d’Acciano (teste 35) ed Odorisio d’Acciano (teste 37)”