Incendi in Abruzzo, solidarietà extra regionale a sostegno dei Comuni colpiti

L’AQUILA – Dopo l’emendamento approvato per dare una prima risposta all’emergenza incendi in Abruzzo, il Consiglio regionale pronto ad attivare solidarietà anche extra regionale per maggiori sostegni economici.

“Gli incendi hanno colpito l’intera Nazione e purtroppo anche l’Abruzzo, sia nei suoi luoghi dannunziani, alla Pineta di Pescara e Ortona, che lungo la Costa dei Trabocchi e le aree interne delle quattro province”. Così il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al microfono del Capoluogo.it, parlando di una “calamità di rilevanza nazionale”.

“Sono stati colpiti grandi giacimenti arborei – prosegue il presidente del Consiglio – e stiamo proseguendo con le analisi per capire cosa serve per far riprendere il corso naturale di quelli danneggiati e quelli da abbattere”.

Analisi già a buon punto per quanto riguarda la Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana, interessata recentemente da un sopralluogo dell’amministrazione comunale, insieme al dottor Rabottini, esperto in rischio ambientale che sta valutando lo stato delle piante, quelle da poter salvare e quelle da abbattere. Carlo Massimo Rabottini, agronomo e fitopatologo esperto di valutazioni di stabilità delle piante e del rischio, ha spiegato: “La ricognizione è partita il 2 agosto, subito dopo l’incendio, ad oggi stiamo valutando quali piante tenere in piedi e quali togliere per evitare il rischio di rottura o di schianto. Ad oggi, sulla viabilità ordinaria di via Nazionale Adriatica Sud e via della Bonifica, abbiamo abbattuto 58 piante, per le altre abbiamo finito il report proprio ieri e siamo in totale a 190 piante da tirare giù, comprese le 58, contro le 220 da potare e mitigare. Parliamo di un totale di 414 piante valutate, con il 47% che va giù”.

Intanto è arrivata l’approvazione dell’emendamento che stanzia i primi fondi, per circa 3 milioni di euro, dedicati specificatamente ai risanamenti post-incendi. Con l’emendamento è stato infatti istituito un Fondo sul titolo 2 del bilancio regionale assegnato al Servizio di Protezione Civile Regionale, quindi trasferito all’Agenzia Regionale di Protezione civile pari a 405mila 500 euro; contestualmente la giunta si è impegnata a utilizzare le risorse comunitarie e nazionali derivanti da economie, riprogrammazione e nuova programmazione per una somma di 3 milioni di euro per interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla valorizzazione delle aree interessate dagli incendi, oltre che per le attività di potenziamento delle misure di prevenzione e salvaguardia delle aree stesse. Non solo: nello stesso provvedimento, la giunta regionale si è impegnata ad assumere ogni utile iniziativa per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato o distrutto dagli incendi è poi ad assumere ogni utile iniziativa per le riserve regionali danneggiate dal fuoco a tutela dei particolari valori ambientali e paesaggistici delle stesse riserve.

Per il presidente Sospiri, però, questa “non sarà l’unica iniziativa del Consiglio regionale, che si sta impegnando ad attivare una solidarietà regionale ed extra regionale per maggiori sostegni economici ai comuni colpiti“.

Importante sarà poi avviare un più deciso discorso di prevenzione.