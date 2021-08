Gara poetica, a L’Aquila la sfida a colpi di ottave e rime baciate: nel segno dei poeti pastori

Sfida a colpi di ottave e di rime baciate, contrapposizioni e terzine accompagnate dall’organetto, queste ultime fuori gara. I versi incontrano la tradizione pastorale d’Abruzzo: a L’Aquila la Gara poetica nella Chiesa di San Silvestro.

Un evento che attinge alla tradizione dei Pastori abruzzesi, del Lazio e della Toscana del Sud e che vedrà sei poeti ‘a braccio’, impegnati in una sfida all’ultimo verso. È in programma il prossimo 21 agosto la Gara Poetica curata da Nunzio D’Alessio, organizzatore di eventi culturali per passione.

Sei poeti figli d’arte – figli, soprattutto di quei pastori che si dilettavano con poesie e canti in rima – si incontreranno e si sfideranno davanti a una giuria competente. Saranno i giurati ad assegnare dei temi ai poeti, che dovranno comporre e poi cantare delle ottave in rima baciata rispettando i temi proposti. I poeti si alterneranno nelle esibizioni: non appena terminerà un’ottava, sarà il turno del poeta successivo, il quale dovrà riallacciarsi alle rime di chi l’ha preceduto.

Nunzio D’Alessio ci ha spiegato: “Tengo molto a questo evento, che racchiude tradizioni antiche, riti e racconti dei nostri nonni. Proprio da mio nonno, del resto, ho ereditato questa passione. Inoltre, questo genere di poesia è in grado di portare con sé quel senso di identità tipico di un’usanza che ha scritto la storia e la vita contadina di tantissimi abruzzesi e non solo”.

Nell’ambito specifico della Gara Poetica, “la giuria – continua D’Alessio – terrà conto di diversi parametri per valutare le singole esibizioni poetiche: dall’attinenza ai versi relativamente al tema assegnato, al rispetto dello schema metrico e così via. All’evento è stato invitato anche un poeta pastore, testimone di un’altra epoca e di una tradizione che anche la poesia può contribuire a non far dimenticare”.

Per l’occasione l’organizzatore, Nunzio D’Alessio, si è anche improvvisato poeta, scrivendo un’ottava che dipinge esattamente la Gara poetica in programma il 21 agosto alle 21,30, all’interno della Chiesa di San Silvestro.

In apertura della gara ciascun poeta si presenterà con un’ottava descrittiva – ovviamente non valutata – mentre a gara terminata, quando la giuria sarà riunita per le valutazioni, i poeti si congederanno con alcune terzine di commiato, cantate accompagnati dall’organetto. Sarà una evento trasversale, con partecipanti di diverse fasce d’età.

Per i vincitori un quadro e due portabottiglie in legno, il cui coperchio incorniciato può diventare un quadro.