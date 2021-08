Ambient’Arti, Morino alza il sipario sul Festival che unisce arte e natura

Apre oggi il sipario del festival Ambient’Arti a Morino 2021.

Ambient’Arti, un evento culturale che ormai da 20 anni viene attivato nella Riserva Zompo Lo Schioppo dal Comune di Morino, con la direzione artistica del Teatro Lanciavicchio, in collaborazione con la cooperativa Dendrocopos e l’Associazione Teatri dei Marsi che oltre a curare l’organizzazione ha cofinanziato l’iniziativa investendo una parte dei finanziamenti ricevuti dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione Carispaq.

La rassegna si apre alle ore 17,00 con lo spettacolo itinerante lungo il sentiero della riserva “I racconti del bosco” del Teatro Lanciavicchio. Un viaggio iniziatico per i giovani spettatori condotti da attori-guida e musicisti immersi in una favolosa scenografia naturale, dove storie fantastiche si intersecano con la vita degli abitanti del bosco: fiume, alberi, pietre, animali. Uno spettacolo itinerante di grande impatto emotivo, reso anche grazie all’allestimento di installazioni di grandi dimensioni che permetteranno agli spettatori di osservare, come attraverso una lente di ingrandimento, il meraviglioso microcosmo del bosco.

A seguire alle ore 21,15 all’interno dell’area sosta “La Cava” va in scena lo spettacolo di Ariele Vincenti – Le Marocchinate, che racconta i terribili giorni successivi allo sfondamento della linea Gustav di Cassino.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza il festival si svolge all’interno dell’ampia area sosta “La Cava”, recuperata con interventi di ingegneria naturalistica all’interno di una cava dismessa. Gli spettacoli sono tutti gratuiti e l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme vigenti.

Il festival prosegue fino al 21 agosto, con un ricco programma consultabile sul sito www.schioppo.aq.it e sulla pagina FB Riserva naturale Zompo lo Schioppo.