Alpini Ana Abruzzi e del Trentino uniti per la Sardegna, l’aiuto agli allevatori colpiti dagli incendi

Gara di solidarietà dagli Alpini Ana Abruzzi assieme agli Alpini del Trentino: in soccorso degli allevatori sardi colpiti dall’emergenza incendi che ha interessato l’isola.

Quest’anno la Sardegna ha aperto la tremenda stagione degli incendi in Italia. Sono stati devastati ettari di territorio e sono state colpite decine di aziende zootecniche della regione, soprattutto nelle zone interne.

Il 28 luglio scorso, per venire incontro ai bisogni immediati degli allevatori sardi è stato attivato dalle Sezioni Abruzzi e Trentino dell’Associazione Nazionale Alpini il progetto GLI ALPINI ABRUZZESI E TRENTINI PER I PASTORI SARDI. Con la consueta concretezza degli Alpini dell’ANA si è deciso di agire ed inviare carichi di mangime per animali.

L’Abruzzo ha fatto la su parte grazie al contributo di tanti che hanno messo in moto una catena di solidarietà che ha coinvolto produttori, trasportatori, reti di comunicazione e soprattutto volontari dell’ANA, del Trentino, dell’Abruzzo, della Sardegna. Il 6 agosto scorso è partito dall’Abruzzo un bilico con 300 quintali di mangime, che grazie all’azione attiva del Presidente della Sezione Sardegna dell’ANA Francesco Pittoni è giunti a destinazione.

Il Presidente della Sezione Abruzzi, Pietro D’Alfonso ringrazia la società Piccinini, l’azienda di trasporti Pierluigi Carta e gli Amici degli Alpini di Trento, in particolare Andrea Gottardi, per aver costruito con la Sezione Abruzzi questa catena di solidarietà in favore degli allevatori sardi.