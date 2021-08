Incendio tra Montereale e Cagnano, Erikson in azione

Incendio tra Montereale e Cagnano. Il rogo è divampato da questa mattina, intorno alle 11,30: anche l’Erikson in azione.

Lavori straordinari per i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e i volontari Pivec, per il rogo divampato questa mattina in zona di bosco, tra Montereale e Cagnano. L’incendio sta interessando principalmente arbusti e sterpaglie, in una zona piuttosto impervia.

Si sta lavorando alle operazioni di spegnimento anche grazie all’ausilio di un Erikson, con i lanci dall’alto, in virtù della zona non facile da raggiungere dalle squadre a terra.

Si tratta dell’ennesimo incendio che sta interessando l’Abruzzo e l’aquilano: l’emergenza roghi ha continuato a coinvolgere più parti d’Abruzzo in questi giorni festivi.

In aggiornamento