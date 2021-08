Covid 19 L’Aquila, l’appello di Grimaldi: “Manteniamo alta l’attenzione”

“Il Covid 19 è ancora in circolo, inutile negarlo. Manteniamo alta l’attenzione, proseguiamo con le cautele che tutti conosciamo. Siamo noi veicolo del virus, ognuno può fare la sua parte”.

Questo l’appello del professore Alessandro Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive del San Salvatore, rilasciato al Capoluogo, dopo la notizia del ricovero di un giovane 30enne aquilano, trasferito dal suo reparto a Rianimazione, per le complicazioni dovute al Covid 19.

Il giovane, che presenta problemi di sovrappeso, non era vaccinato ma aveva prenotato. Durante il ricovero a Malattie infettive gli è era stata praticata la ventilazione invasiva che non ha sortito gli effetti sperati e da lì la necessità di spostarlo a Rianimazione.

“Al momento sono diversi i ricoverati nel nostro reparto – chiarisce Grimaldi – si tratta principalmente di pazienti positivi al Covid 19 che non si erano ancora vaccinati, con complicazioni del virus dovute anche a patologie pregresse e quindi bisognosi di particolari cure”.

“La situazione è questa: i ricoveri sono incrementati, al momento non si può prevedere nulla. L’unica arma che abbiamo in mano, oltre la prevenzione, sono i vaccini. Il ragazzo che abbiamo dovuto trasferire a Rianimazione non era vaccinato, è un dato di fatto”.

“Mi sento di raccomandare ancora la massima prudenza, il virus c’è, circola e siamo noi con le nostre abitudini a farlo veicolare

Chi non si è vaccinato provveda a farlo: affidiamoci alla medicina e alla scienza!”, conclude.

Sono 95 intanto (di età compresa tra 1 e 93 anni) gli ultimi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77356, di cui 13 a L’Aquila e provincia.