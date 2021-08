Nuova giornata ecologica all’ex ospedale di Collemaggio, rispetto per l’ambiente e inclusione

Ventunesima uscita della campagna ecologica dell’associazione Ju Parchetto con Noi. Domenica 8 agosto presso l’ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, una zona che meriterebbe più attenzione e valorizzazione.

“In occasione di questa raccolta di rifiuti sono venuti a trovarci gli amici del gruppo scout Roma 170 “ubuntu” – Villa Verde Scout con i quali abbiamo avuto la possibilità di confrontarci sull’iniziativa e ai quali abbiamo avuto il piacere di raccontare la nostra storia e descrivere il legame con la nostra L’Aquila, i quali spazi, piano piano ci stiamo riprendendo, dopo il terremoto del 2009, come cittadini che la vivranno in futuro” – dicono gli organizzatori – che ringraziano l’associazione Autismo Abruzzo onlus presente con alcuni volontari e che ha messo a disposizione i suoi spazi all’aperto per un momento di ritrovo post raccolta, i ragazzi di Special Olympics Italia, Team L’Aquila pionieri di messaggi di inclusione e rispetto ambientale, tutti i volontari presenti, l’ASM L’Aquila che si occuperà del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti e il Settore Ambiente e Protezione civile – Comune dell’Aquila che ha sostenuto l’iniziativa.