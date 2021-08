Covid 19, 120 nuovi casi in Abruzzo

L’aggiornamento dell’8 agosto sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Sono 120 (di età compresa tra 1 e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76762. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72545 dimessi/guariti (+10 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1821 (+110 rispetto a ieri).

43 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1777 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2373 tamponi molecolari (1278484 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6200 test antigenici (608630).

Covid 19, il report per provincia.

Del totale dei casi positivi, 19453 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+22 rispetto a ieri), 19840 in provincia di Chieti (+13), 18793 in provincia di Pescara (+39), 18051 in provincia di Teramo (+40), 614 fuori regione (+6)

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Covid 19, i controlli delle forze dell’ordine

Nella giornata venerdi 6 agosto 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 414 controlli personali, con 56 attività o esercizi controllati.